Alimenter sa maison avec sa Tesla d'ici 2 ans ? Elon Musk n'est pas très motivé

V2L, V2G : à quoi ça sert ?

batteries de secours

Chez Tesla d'ici 2 ans ?

Investor Day

Je ne pense pas que beaucoup de gens voudront utiliser la charge bidirectionnelle, à moins que vous n'ayez un Powerwall, car si vous débranchez votre voiture, votre maison s'éteint, et c'est extrêmement gênant

Sur le même sujet :

Beaucoup spéculent depuis plusieurs années déjà sur, mais en pratique, le constructeur n'a jamais évoqué cette possibilité. On ne sait même pas si les voitures sont réellement équipées pour se décharger la trappe de charge pour alimenter une maison ou de petits appareils.: une cafetière, un aspirateur, des outils... C'est ce que proposent la plupart des petits véhicules comme chez Hyundai ou Kia, on l'avaitLa puissance dépasse rarement les 2 à 3kW, ce qui reste honorable pour la VanLife, mais un peu juste pour une maison, un four ou un système de chauffage.et sur plusieurs prises. Avec une telle puissance, on peut commencer à alimenter une petite maison (V2H) sans trop de souci, ou même des chantiers -ce qui était le but de cet utilitaire.En clair,pour renvoyer du courant sur le réseau temporairement. Les voitures se chargeront ensuite la nuit, profitant des heures creuses, où l'électricité est souvent disponible en abondance.Cette fonctionnalité est encore au stade de test. Récemment, dans une interview du français Mobilize (filiale de Renault), l'un des responsables nous confiant que. En effet, la plupart des bornes V2G sont encore en courant continu, impossible à installer chez un particulier en raison de coûts trop importants. Sans parler de l'intelligence à mettre en place pour éviter de vider les voiture si l'on a besoin de faire un grand trajet le lendemain...Pour lui, son absence n'était pas tellement un manque de volonté mais surtout de ressources et de temps. Il a déclaré que. Rappelons que, des batteries servant à stocker le surplus solaire -un joli business qui lui permet aussi de recycler ses batteries.: cela peut servir à compléter une installation existante, à dépanner une autre voiture électrique, à brancher des appareils gourmands en énergie en déplacement, en cas de coupure de courant...