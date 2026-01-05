Govee dévoile un plafonnier intelligent qui génère de l'art avec l'IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Govee a présenté au CES 2026 deux plafonniers intelligents qui transforment le plafond en toile créative. Le Ceiling Light Ultra intègre 616 LED contrôlées individuellement et génère des animations via intelligence artificielle, alors que le Sky Ceiling Light simule la lumière naturelle d'un puits de jour. Les deux modèles mesurent 21 pouces de diamètre et seront compatibles Matter, mais Govee n'a communiqué ni prix ni date de sortie.
Le Ceiling Light Ultra embarque 616 LED contrôlables individuellement, ce que Govee présente comme le nombre le plus élevé de sa catégorie. Via l'application mobile Govee, les utilisateurs peuvent créer des visuels avec jusqu'à huit couches distinctes de mouvement, couleur et formes. Le plafonnier affiche des animations comme une Terre en rotation ou des motifs abstraits, avec un rendu décrit comme flou mais suffisamment détaillé pour distinguer les formes. La luminosité atteint 5000 lumens et la température de couleur varie entre 2700K et 6500K. Govee promet également la compatibilité avec l'AI Lighting Bot 2.0, un système de génération d'animations par intelligence artificielle qui créera des GIF dynamiques selon l'humeur ou le contexte.
Le Sky Ceiling Light se concentre lui sur le bien-être avec une émulation de lumière naturelle pour les pièces sans fenêtre. Le plafonnier utilise des LED personnalisées et un gradient pour reproduire les tons du ciel, du bleu diurne aux teintes chaudes du coucher de soleil. Il délivre jusqu'à 5200 lumens avec un indice de rendu des couleurs de 95, et couvre entre 20 et 30 m2. Le système DaySync ajuste automatiquement la luminosité, la couleur et la température en fonction de l'heure de la journée pour reproduire un cycle circadien naturel. Les deux plafonniers bénéficieront de la compatibilité Matter, ce qui permettra leur intégration avec HomeKit, Google Home, Alexa et désormais Samsung SmartThings. Govee ajoute également le système LuminBlend+ avec une puce 16 bits pour des transitions de couleur plus fluides et une plage de température étendue de 1000K à 10000K.
Govee pousse clairement son concept de plafonnier créatif assez loin avec ces 616 LED et la génération d'images par IA. Le rendu flou mentionné dans les démos en direct rappelle quand même un peu les écrans LED pixelisés des années 90, mais l'idée de transformer un plafond en toile d'art numérique est franchement amusante. Le Sky Ceiling Light semble plus classique pour les bureaux ou chambres sans fenêtre, surtout avec le cycle circadien automatique. On peut aussi se demander combien de personnes vont vraiment regarder leur plafond assez longtemps pour justifier 616 LED animées, mais au moins c'est rigolo pour impressionner les invités. À quand un plafonnier qui diffuse des séries Netflix en résolution 616 pixels pendant qu'on fait la sieste ?
616 LED pour afficher des animations au plafond
Le Ceiling Light Ultra embarque 616 LED contrôlables individuellement, ce que Govee présente comme le nombre le plus élevé de sa catégorie. Via l'application mobile Govee, les utilisateurs peuvent créer des visuels avec jusqu'à huit couches distinctes de mouvement, couleur et formes. Le plafonnier affiche des animations comme une Terre en rotation ou des motifs abstraits, avec un rendu décrit comme flou mais suffisamment détaillé pour distinguer les formes. La luminosité atteint 5000 lumens et la température de couleur varie entre 2700K et 6500K. Govee promet également la compatibilité avec l'AI Lighting Bot 2.0, un système de génération d'animations par intelligence artificielle qui créera des GIF dynamiques selon l'humeur ou le contexte.
Simulation de lumière naturelle et compatibilité Matter
Le Sky Ceiling Light se concentre lui sur le bien-être avec une émulation de lumière naturelle pour les pièces sans fenêtre. Le plafonnier utilise des LED personnalisées et un gradient pour reproduire les tons du ciel, du bleu diurne aux teintes chaudes du coucher de soleil. Il délivre jusqu'à 5200 lumens avec un indice de rendu des couleurs de 95, et couvre entre 20 et 30 m2. Le système DaySync ajuste automatiquement la luminosité, la couleur et la température en fonction de l'heure de la journée pour reproduire un cycle circadien naturel. Les deux plafonniers bénéficieront de la compatibilité Matter, ce qui permettra leur intégration avec HomeKit, Google Home, Alexa et désormais Samsung SmartThings. Govee ajoute également le système LuminBlend+ avec une puce 16 bits pour des transitions de couleur plus fluides et une plage de température étendue de 1000K à 10000K.
On en dit quoi ?
Govee pousse clairement son concept de plafonnier créatif assez loin avec ces 616 LED et la génération d'images par IA. Le rendu flou mentionné dans les démos en direct rappelle quand même un peu les écrans LED pixelisés des années 90, mais l'idée de transformer un plafond en toile d'art numérique est franchement amusante. Le Sky Ceiling Light semble plus classique pour les bureaux ou chambres sans fenêtre, surtout avec le cycle circadien automatique. On peut aussi se demander combien de personnes vont vraiment regarder leur plafond assez longtemps pour justifier 616 LED animées, mais au moins c'est rigolo pour impressionner les invités. À quand un plafonnier qui diffuse des séries Netflix en résolution 616 pixels pendant qu'on fait la sieste ?