Govee dévoile un plafonnier intelligent qui génère de l'art avec l'IA

On en dit quoi ?



Govee pousse clairement son concept de plafonnier créatif assez loin avec ces 616 LED et la génération d'images par IA. Le rendu flou mentionné dans les démos en direct rappelle quand même un peu les écrans LED pixelisés des années 90, mais l'idée de transformer un plafond en toile d'art numérique est franchement amusante. Le Sky Ceiling Light semble plus classique pour les bureaux ou chambres sans fenêtre, surtout avec le cycle circadien automatique. On peut aussi se demander combien de personnes vont vraiment regarder leur plafond assez longtemps pour justifier 616 LED animées, mais au moins c'est rigolo pour impressionner les invités. À quand un plafonnier qui diffuse des séries Netflix en résolution 616 pixels pendant qu'on fait la sieste ?