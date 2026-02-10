Maytronics lance le Dolphin EON, un robot piscine qui nettoie dès 20 cm d'eau
Maytronics débarque avec sa nouvelle gamme de robots nettoyeurs Dolphin EON. Deux modèles, une promesse : nettoyer votre piscine y compris dans les zones où les robots classiques ne vont jamais. On parle de 20 cm d'eau. Plages immergées, marches d'escalier, petits recoins, tout y passe.
Le truc du Dolphin EON, c'est sa technologie JetIQ. Des jets qui s'adaptent en temps réel à la surface : ils poussent plus fort pour monter une marche, ralentissent dans les courbes, et gèrent les zones peu profondes sans se retourner comme une crêpe. Le tout guidé par la cartographie SmartMap qui mémorise la forme de votre bassin. Côté endurance, le mode UltraRun promet jusqu'à 4h30 de nettoyage. Et en mode éco, le robot peut maintenir la piscine propre pendant deux semaines et demie sans intervention. Le pilotage se fait depuis l'appli Maytronics One.
Sur le modèle haut de gamme EON 120d, Maytronics a intégré le DebrisLock. C'est un système de filtre breveté qui se verrouille automatiquement pour éviter que les débris ne se barrent quand on sort le robot de l'eau. Avec tout ceci, plus besoin de vous coltiner le vidage à chaque session de nettoyage, le robot se débrouille, et ça vous permet de gagner un peu de temps, surtout si vous en avez marre de vous transformer en pisciniste tous les deux jours.
L'EON 100 est à 899 euros avec une garantie de 2 ans. Il fait le boulot de base : nettoyage fond, parois et ligne d'eau, navigation SmartMap, mode UltraRun. Mais pas de DebrisLock. L'EON 120d monte à 1 199 euros avec 3 ans de garantie et le fameux filtre auto-nettoyant en plus. Les deux seront disponibles en mars 2026 chez les revendeurs agréés Maytronics. Et pour ceux qui préfèrent acheter en ligne, une version rebadgée EON Nautilus100 (identique à l'EON 100) sera dispo mi-avril sur le site Maytronics.
Le segment du robot piscine commence à être bien fourni, et les prix ne baissent pas franchement. Mais si le DebrisLock tient vraiment ses promesses et que le robot se débrouille bien dès 20 cm d'eau, l'EON 120d vaut ses 1 199 euros pour ceux qui ont des piscines à fond progressif ou des plages immergées.
