La police mexicaine va lâcher des robots-chiens pour sécuriser la Coupe du Monde 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
La municipalité de Guadalupe, dans l'agglomération de Monterrey au Mexique, a acquis quatre robots quadrupèdes pour sécuriser le stade BBVA lors de la Coupe du Monde 2026. Ces chiens-robots de l'unité K9-X sont équipés de caméras, de vision nocturne et de haut-parleurs pour communiquer avec les suspects. Ils ont déjà été testés en conditions réelles. Coût de l'opération : environ 120 000 euros.
L'unité K9-X, c'est quatre robots quadrupèdes qui vont patrouiller autour et à l'intérieur du stade BBVA de Monterrey pendant le Mondial cet été. Chaque machine est équipée de caméras haute définition, de capteurs de vision nocturne et de haut-parleurs bidirectionnels. Elles peuvent gravir des escaliers, se déplacer sur un terrain accidenté et entrer dans des zones confinées avant les policiers. Le tout est piloté à distance par un opérateur humain. L'initiative vient du maire de Guadalupe, Héctor García, qui a perdu deux agents en patrouille l'an dernier. L'idée est d'envoyer les robots en éclaireurs dans les situations à risque, que ce soit une bagarre ou un individu en état d'ébriété, histoire de ne pas exposer les policiers en premier.
Les K9-X ont déjà fait leurs premiers pas (au sens propre) lors d'un match de CONCACAF Champions Cup entre les Rayados de Monterrey et le club guatémaltèque Xelajú. Ils ont patrouillé aux entrées, dans les espaces communs et ont participé à l'inspection des véhicules. Le stade BBVA, rebaptisé Estadio Monterrey pendant la compétition, accueillera quatre matchs du Mondial dont trois en phase de poules et un match à élimination directe. La facture pour les quatre robots s'élève à 2,5 millions de pesos mexicains, soit environ 120 000 euros. Il s'agirait de modèles Unitree Go2, un robot quadrupède chinois équipé de capteurs LiDAR pour la navigation autonome. Les robots ne sont pas armés : leur rôle se limite à la surveillance, la communication et l'évaluation des risques.
Les chiens-robots ne sont qu'un élément du dispositif. Guadalupe a aussi investi dans des drones de surveillance et des systèmes anti-drones pour protéger l'espace aérien autour du stade. Le stade peut accueillir 53 000 spectateurs, et on vous rappelle que la Coupe du Monde est coorganisée cette année par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Vous imaginez un peu la pression que ça met sur tout le monde.
Des robots-chiens qui patrouillent dans un stade de foot, on est quand même en plein dans un épisode de Black Mirror. Mais bon, l'initiative a le mérite d'être concrète : pas d'armes, juste de la surveillance et de la communication. 120 000 euros pour quatre robots qui peuvent éviter de mettre des policiers en danger, ma foi pourquoi pas. Après, quatre machines pour un stade de 53 000 places, ça reste probablement du symbolique.
