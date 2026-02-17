La police mexicaine va lâcher des robots-chiens pour sécuriser la Coupe du Monde 2026

On en dit quoi ?



Des robots-chiens qui patrouillent dans un stade de foot, on est quand même en plein dans un épisode de Black Mirror. Mais bon, l'initiative a le mérite d'être concrète : pas d'armes, juste de la surveillance et de la communication. 120 000 euros pour quatre robots qui peuvent éviter de mettre des policiers en danger, ma foi pourquoi pas. Après, quatre machines pour un stade de 53 000 places, ça reste probablement du symbolique.