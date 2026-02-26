MOVA dévoile trois robots pour le jardin, la piscine et les vitres
Par Vincent Lautier - Publié le
MOVA étoffe sa gamme de robots domestiques avec trois nouveautés : la tondeuse LiDAX Ultra AWD équipée d'un LiDAR 3D 360° et de quatre roues motrices, le nettoyeur de piscine Diver A10 et le lave-vitres N1. Les prix démarrent à 249 euros pour le lave-vitres et montent jusqu'à 2 199 euros pour la tondeuse haut de gamme.
La LiDAX Ultra AWD est la tête d'affiche. Elle embarque un LiDAR 3D à 360° couplé à deux caméras HDR 1080p qui cartographient la pelouse en quelques minutes, sans fil périphérique ni station RTK. Le système détecte plus de 300 types d'obstacles selon la marque, y compris de nuit ou en plein soleil. Côté motricité, quatre moteurs indépendants et une suspension adaptative lui permettent de grimper des pentes à 80 % et de franchir des obstacles de 6 cm. La batterie 36 V offre une couverture d'environ 1 000 m² par charge, avec une largeur de coupe de 40 cm grâce à deux disques. MOVA décline le tout en trois modèles : le LiDAX Ultra 1000 AWD à 1 599 euros, le 1600 AWD à 1 899 euros et le 2000 AWD à 2 199 euros.
Côté piscine, le Diver A10 est le premier modèle de la marque. Il aspire à 22 700 litres par heure, fonctionne pendant quatre heures d'affilée et couvre des bassins jusqu'à 180 m². Son guidage EdgePulse maintient le robot le long des parois grâce à quatre roues magnétiques, et il nettoie la ligne d'eau en deux passages. Il est affiché à 699 euros. Le lave-vitres N1, lui, est déjà disponible à 249 euros. Il pèse 1,3 kg, se manipule d'une seule main, et son réservoir de 120 ml couvre jusqu'à 32 m² de surface vitrée. Six modes de nettoyage sont proposés, et l'aspiration de 8 000 Pa le maintient collé à la vitre même en cas de coupure de courant.
Tondeuses et robot piscine seront disponibles à partir du 10 mars 2026. Pour les deux premières semaines, MOVA offre 300 euros de remise sur les tondeuses et 100 euros sur le Diver A10, ce qui ramène les prix à 1 299, 1 599 et 1 899 euros pour les LiDAX, et à 599 euros pour le robot piscine. Le N1 bénéficiera lui aussi d'une promo à 199 euros. Le tout sera vendu sur le site de MOVA, Amazon, Leroy Merlin, Castorama, Weldom, Bricomarché et ManoMano.
MOVA attaque sur tous les fronts. Pour ceux qui aiment rester dans le même écosystème pour toute leur robotique, c'est carrément une bonne nouvelle. Et puis ça tombe bien, je voulais tester un robot lave-vitre, je vais donc tout de suite commander le N1, et je vous en dirai des nouvelles !
