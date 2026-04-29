Mammotion Spino S1 Pro : ce robot piscine sort tout seul de l'eau pour se recharger
Par Vincent Lautier - Publié le
Mammotion lance sur Kickstarter le Spino S1 Pro, un robot piscine qui se hisse tout seul hors de l'eau pour aller se recharger une fois sa tâche terminée. Présenté au CES 2026 où il a remporté un prix de l'innovation, le robot mise sur l'autonomie totale grâce à son système AutoShoreCharge. Précommandable à partir de 1 499 $ pour les VIP, contre 2 499 $ en prix public.
La grosse nouveauté du Spino S1 Pro, c'est son système AutoShoreCharge. Une fois son cycle de nettoyage fini, ou quand sa batterie est faible, le robot remonte le long de la paroi de la piscine, s'aligne avec un bras robotisé installé au bord, et se hisse hors de l'eau pour rejoindre sa station de charge. Plus besoin de plonger un bras dans l'eau pour récupérer le robot saturé d'eau, c'est lui qui sort. Mammotion annonce que le système fonctionne sur la majorité des piscines, même celles avec des formes complexes. La connexion entre le robot et la station reste stable jusqu'à 10 mètres de distance sous l'eau, ce qui devrait vous laisser une bonne marge, parce que les piscines de plus de 10 mètres de profondeur, on n'en croise pas tous les jours.
Côté nettoyage, Mammotion mise sur un système baptisé ZonePilot. Le Spino S1 Pro embarque une caméra, un capteur ToF (temps de vol) et des capteurs de pression et de mouvement, qui permettent au robot d'analyser le bassin en temps réel pour détecter débris et bordures. Le robot trace son parcours pour insister sur les zones sales et éviter de repasser inutilement sur les zones propres. Aspiration jusqu'à 6 800 GPH (soit 26 m³/h) en pointe, 5 modes de nettoyage au choix, traitement du fond, des parois et de la ligne d'eau, et compatibilité avec les piscines jusqu'à 300 m², ce qui laisse une belle marge là aussi. Le tout sans fil, contrôlable via l'app maison.
La campagne Kickstarter est lancée depuis le 28 avril et dure 30 jours. Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2026. Côté tarifs, Mammotion a mis le paquet pour attirer les early adopters. Le prix de vente conseillé est annoncé à 2 499 $, mais la liste VIP (qui demandait un acompte remboursable de 50 $ avant le 27 avril) bénéficie d'une remise de 1 000 $, soit 1 499 $. Les autres tarifs : Super Early Bird à 1 699 $, puis Early Bird à 1 999 $, en quantités limitées. Mammotion propose aussi un Spino S1 sans le système de sortie automatique, à 899 $ au lieu de 1 299 $.
Sur le papier, l'idée est franchement bien vue. Le moment où on doit récupérer un robot piscine plein d'eau, ça reste la corvée la moins glamour de l'entretien d'une piscine. Si Mammotion arrive vraiment à automatiser ce moment, ça change le quotidien des propriétaires. Par contre on espère que Mammotion a pensé au design et à la résistance du bras, parce que ça va prendre la météo et les rayons UV en pleine figure pendant des années. En tous cas c'est un bien beau produit, qui devrait faire de l'oeil à tous les propriétaires de piscines un peu maniaques !
AutoShoreCharge : le robot grimpe la paroi pour rejoindre sa station
La grosse nouveauté du Spino S1 Pro, c'est son système AutoShoreCharge. Une fois son cycle de nettoyage fini, ou quand sa batterie est faible, le robot remonte le long de la paroi de la piscine, s'aligne avec un bras robotisé installé au bord, et se hisse hors de l'eau pour rejoindre sa station de charge. Plus besoin de plonger un bras dans l'eau pour récupérer le robot saturé d'eau, c'est lui qui sort. Mammotion annonce que le système fonctionne sur la majorité des piscines, même celles avec des formes complexes. La connexion entre le robot et la station reste stable jusqu'à 10 mètres de distance sous l'eau, ce qui devrait vous laisser une bonne marge, parce que les piscines de plus de 10 mètres de profondeur, on n'en croise pas tous les jours.
Vision IA ZonePilot et nettoyage à 6 800 GPH
Côté nettoyage, Mammotion mise sur un système baptisé ZonePilot. Le Spino S1 Pro embarque une caméra, un capteur ToF (temps de vol) et des capteurs de pression et de mouvement, qui permettent au robot d'analyser le bassin en temps réel pour détecter débris et bordures. Le robot trace son parcours pour insister sur les zones sales et éviter de repasser inutilement sur les zones propres. Aspiration jusqu'à 6 800 GPH (soit 26 m³/h) en pointe, 5 modes de nettoyage au choix, traitement du fond, des parois et de la ligne d'eau, et compatibilité avec les piscines jusqu'à 300 m², ce qui laisse une belle marge là aussi. Le tout sans fil, contrôlable via l'app maison.
Kickstarter ouvert depuis le 28 avril, livraison novembre
La campagne Kickstarter est lancée depuis le 28 avril et dure 30 jours. Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2026. Côté tarifs, Mammotion a mis le paquet pour attirer les early adopters. Le prix de vente conseillé est annoncé à 2 499 $, mais la liste VIP (qui demandait un acompte remboursable de 50 $ avant le 27 avril) bénéficie d'une remise de 1 000 $, soit 1 499 $. Les autres tarifs : Super Early Bird à 1 699 $, puis Early Bird à 1 999 $, en quantités limitées. Mammotion propose aussi un Spino S1 sans le système de sortie automatique, à 899 $ au lieu de 1 299 $.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée est franchement bien vue. Le moment où on doit récupérer un robot piscine plein d'eau, ça reste la corvée la moins glamour de l'entretien d'une piscine. Si Mammotion arrive vraiment à automatiser ce moment, ça change le quotidien des propriétaires. Par contre on espère que Mammotion a pensé au design et à la résistance du bras, parce que ça va prendre la météo et les rayons UV en pleine figure pendant des années. En tous cas c'est un bien beau produit, qui devrait faire de l'oeil à tous les propriétaires de piscines un peu maniaques !
Rendez-vous sur Kickstarter si vous êtes intéressé, en passant par ce lien :
- Mammotion Spino S1 Prour Kickstarter
- Mammotion Spino S1 Prour Kickstarter