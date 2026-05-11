Beatbot : remises jusqu'à 800 euros sur ses robots piscine du 11 au 24 mai

On en dit quoi ?



L'opération démarre pile à l'ouverture de la saison piscine, et 800 euros de remise sur un modèle à 2 699 euros, ça change la donne pour les acheteurs hésitants. L'AquaSense 2 Pro à 1 899 euros est clairement la meilleure affaire du lot, si vous voulez mon avis.