Beatbot : remises jusqu'à 800 euros sur ses robots piscine du 11 au 24 mai
Par Vincent Lautier - Publié le
Du 11 au 24 mai 2026, Beatbot organise sa promo anniversaire sur l'ensemble de sa gamme de robots piscine. Les remises vont de 7 à 30 % selon les modèles, avec une économie maximale de 800 euros sur l'AquaSense 2 Pro. Les robots concernés couvrent toutes les gammes, du plus accessible à 529 euros pour le Sora 10 jusqu'au modèle phare AquaSense X à 3 999 euros.
Côté entrée et milieu de gamme, la série Sora démarre à 529 euros pour le Sora 10 (-170 euros) et grimpe à 1 189 euros pour le Sora 70 (-310 euros), qui assure un nettoyage 4-en-1 sur le fond, les parois, la ligne d'eau et la surface. Entre les deux, le Sora 30 passe à 649 euros (-250 euros) avec un nettoyage 3-en-1 et un iF Design Award à son palmarès. Toute la gamme Sora reste sous la barre des 1 500 euros, ce qui rend le robot piscine connecté plus accessible que d'habitude sur ce segment.
La grosse remise de l'opération concerne l'AquaSense 2 Pro, qui tombe à 1 899 euros au lieu de 2 699 euros, soit 30 % de réduction et 800 euros économisés. Au-dessus, l'AquaSense 2 Ultra propose un système 5-en-1 avec clarification de l'eau intégrée pour 2 769 euros (-430 euros), et le modèle phare AquaSense X est à 3 999 euros (-300 euros). Pour ceux qui visent uniquement le nettoyage de surface, l'iSkim Ultra passe à 699 euros (-300 euros). Tous les modèles à partir de 1 189 euros sont garantis 3 ans avec remplacement complet en cas de panne.
Beatbot est encore récente sur le marché européen, mais elle s'est imposée vite comme l'une des marques de robots piscine à la croissance la plus rapide. La société revendique près de 500 brevets déposés et 60 % de ses effectifs dédiés à la R&D, ce qui se voit dans la sophistication des modèles AquaSense. Ces robots fonctionnent en autonomie complète, se déplacent intelligemment dans le bassin, remontent à la surface pour être récupérés et certains nettoient même l'eau au passage. Une approche qui change vraiment des aspirateurs de piscine basiques.
L'opération démarre pile à l'ouverture de la saison piscine, et 800 euros de remise sur un modèle à 2 699 euros, ça change la donne pour les acheteurs hésitants. L'AquaSense 2 Pro à 1 899 euros est clairement la meilleure affaire du lot, si vous voulez mon avis.
La gamme Sora dès 529 euros
Côté entrée et milieu de gamme, la série Sora démarre à 529 euros pour le Sora 10 (-170 euros) et grimpe à 1 189 euros pour le Sora 70 (-310 euros), qui assure un nettoyage 4-en-1 sur le fond, les parois, la ligne d'eau et la surface. Entre les deux, le Sora 30 passe à 649 euros (-250 euros) avec un nettoyage 3-en-1 et un iF Design Award à son palmarès. Toute la gamme Sora reste sous la barre des 1 500 euros, ce qui rend le robot piscine connecté plus accessible que d'habitude sur ce segment.
AquaSense 2 Pro : -800 euros
La grosse remise de l'opération concerne l'AquaSense 2 Pro, qui tombe à 1 899 euros au lieu de 2 699 euros, soit 30 % de réduction et 800 euros économisés. Au-dessus, l'AquaSense 2 Ultra propose un système 5-en-1 avec clarification de l'eau intégrée pour 2 769 euros (-430 euros), et le modèle phare AquaSense X est à 3 999 euros (-300 euros). Pour ceux qui visent uniquement le nettoyage de surface, l'iSkim Ultra passe à 699 euros (-300 euros). Tous les modèles à partir de 1 189 euros sont garantis 3 ans avec remplacement complet en cas de panne.
Une marque jeune et bien armée
Beatbot est encore récente sur le marché européen, mais elle s'est imposée vite comme l'une des marques de robots piscine à la croissance la plus rapide. La société revendique près de 500 brevets déposés et 60 % de ses effectifs dédiés à la R&D, ce qui se voit dans la sophistication des modèles AquaSense. Ces robots fonctionnent en autonomie complète, se déplacent intelligemment dans le bassin, remontent à la surface pour être récupérés et certains nettoient même l'eau au passage. Une approche qui change vraiment des aspirateurs de piscine basiques.
On en dit quoi ?
L'opération démarre pile à l'ouverture de la saison piscine, et 800 euros de remise sur un modèle à 2 699 euros, ça change la donne pour les acheteurs hésitants. L'AquaSense 2 Pro à 1 899 euros est clairement la meilleure affaire du lot, si vous voulez mon avis.