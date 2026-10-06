tvOS 27.2 vient-il de confirmer une nouvelle Apple TV ?

QU’EN PENSER ?



Une simple ligne de code ne suffit évidemment pas à confirmer les fonctions de la prochaine Apple TV. Mais la mention explicite d’Apple Intelligence dans tvOS, associée à l’apparition d’une nouvelle interface dédiée aux messages, commence à former un faisceau d’indices intéressant. À quelques jours du supposé événement du 13 octobre, Apple semble surtout préparer une Apple TV beaucoup plus étroitement intégrée à Siri AI et à son nouvel écosystème pour la maison.