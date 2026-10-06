tvOS 27.2 vient-il de confirmer une nouvelle Apple TV ?
Par Laurence - Publié le
La bêta de tvOS 27.2 contient de nouveaux indices sur la prochaine Apple TV. Du code découvert dans le système fait directement référence à Apple Intelligence aux côtés de Siri, alors que les modèles actuels n’y ont pas accès. Apple préparerait également une nouvelle interface permettant à Siri d’afficher les messages reçus sur l’iPhone.
Apple n’a encore rien confirmé concernant la prochaine génération d’Apple TV, mais tvOS 27.2 a sans doute laissé échapper quelques indiscrétions. La dernière bêta contient en effet des éléments de code correspondant à une nouvelle option
En soi, ce réglage n’apporte évidemment aucune nouvelle fonction. Mais sa formulation est intéressante car Cupertino utilise déjà une mention similaire sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence. Sur les appareils qui ne prennent pas en charge la plateforme d’IA de Cupertino, le réglage se contente au contraire de mentionner
On trouve également d'autres éléments déjà utilisés pour le partage des données Siri. Tout laisse donc penser qu’Apple prépare une version spécifique de ce menu, qui ne serait affichée que sur du matériel capable de faire fonctionner Apple Intelligence.
Les Apple TV actuellement commercialisées ne prennent pas en charge Apple Intelligence. La présence de ces nouvelles références dans tvOS 27.2 pourrait donc surtout préparer le terrain pour la prochaine génération du boîtier, attendue prochainement.
Cela viendrait renforcer les précédentes rumeurs selon lesquelles la future Apple TV disposerait d’un matériel suffisamment puissant pour prendre en charge Apple Intelligence et surtout Siri AI, dont Apple veut progressivement faire le centre de son nouvel écosystème domestique.
L’évolution serait assez logique. Apple prépare également un écran connecté, ainsi qu’un nouveau HomePod mini, et ces différents appareils devraient fonctionner ensemble autour de Siri et de la maison connectée. L’Apple TV pourrait alors ne plus être seulement un boîtier destiné au streaming et aux jeux, mais devenir un élément plus important de cette nouvelle stratégie.
Et tvOS 27.2 contient un autre indice encore plus concret. Apple y a ajouté un nouveau framework baptisé Siri Messages UI, visiblement destiné à afficher le contenu de messages directement sur l’écran du téléviseur. À terme, Siri pourrait ainsi être capable de lire les messages reçus sur un iPhone associé, de les afficher sur l’Apple TV et éventuellement de proposer des réponses intelligentes.
Ce serait une évolution importante : dans sa version actuelle, Siri sur Apple TV ne permet ni de consulter ni d’envoyer des messages. L’apparition d’une interface spécialement conçue pour cette fonction laisse donc penser qu’Apple prépare des possibilités nettement plus avancées, probablement liées au nouveau Siri AI.
Il faudra évidemment voir comment la Pomme compte gérer la confidentialité. Afficher automatiquement le contenu d’un message personnel sur le téléviseur du salon pourrait rapidement devenir problématique lorsque plusieurs personnes se trouvent devant l’écran. On peut donc imaginer que la fonction nécessitera une authentification ou restera optionnelle.
Ces découvertes arrivent surtout à un moment particulièrement intéressant. Apple préparerait un événement pour le 13 octobre, au cours duquel trois produits destinés à la maison pourraient être dévoilés : le HomePad, un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV 4K.
Siri AI constituerait justement l’un des principaux points communs entre ces appareils. L’Apple TV pourrait servir de hub pour la maison connectée tout en profitant de fonctions plus personnelles grâce à la proximité de l’iPhone.
Il reste enfin la question de l’Europe. Siri AI demeure pour l’instant indisponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne, et rien ne permet encore de savoir quelles fonctions seraient proposées sur une éventuelle nouvelle Apple TV compatible.
Une simple ligne de code ne suffit évidemment pas à confirmer les fonctions de la prochaine Apple TV. Mais la mention explicite d’Apple Intelligence dans tvOS, associée à l’apparition d’une nouvelle interface dédiée aux messages, commence à former un faisceau d’indices intéressant. À quelques jours du supposé événement du 13 octobre, Apple semble surtout préparer une Apple TV beaucoup plus étroitement intégrée à Siri AI et à son nouvel écosystème pour la maison.
Apple Intelligence apparaît dans tvOS 27.2
Apple n’a encore rien confirmé concernant la prochaine génération d’Apple TV, mais tvOS 27.2 a sans doute laissé échapper quelques indiscrétions. La dernière bêta contient en effet des éléments de code correspondant à une nouvelle option
Améliorer Siri et Apple Intelligencedans les réglages de tvOS. Celle-ci permettrait aux utilisateurs d’autoriser Apple à collecter et utiliser certaines interactions textuelles et audio réalisées avec Siri, Dictée et Traduire afin d’améliorer ses modèles fondamentaux et son assistant.
En soi, ce réglage n’apporte évidemment aucune nouvelle fonction. Mais sa formulation est intéressante car Cupertino utilise déjà une mention similaire sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence. Sur les appareils qui ne prennent pas en charge la plateforme d’IA de Cupertino, le réglage se contente au contraire de mentionner
Améliorer Siri et Dictée.
On trouve également d'autres éléments déjà utilisés pour le partage des données Siri. Tout laisse donc penser qu’Apple prépare une version spécifique de ce menu, qui ne serait affichée que sur du matériel capable de faire fonctionner Apple Intelligence.
Un indice pour la prochaine Apple TV
Les Apple TV actuellement commercialisées ne prennent pas en charge Apple Intelligence. La présence de ces nouvelles références dans tvOS 27.2 pourrait donc surtout préparer le terrain pour la prochaine génération du boîtier, attendue prochainement.
Cela viendrait renforcer les précédentes rumeurs selon lesquelles la future Apple TV disposerait d’un matériel suffisamment puissant pour prendre en charge Apple Intelligence et surtout Siri AI, dont Apple veut progressivement faire le centre de son nouvel écosystème domestique.
L’évolution serait assez logique. Apple prépare également un écran connecté, ainsi qu’un nouveau HomePod mini, et ces différents appareils devraient fonctionner ensemble autour de Siri et de la maison connectée. L’Apple TV pourrait alors ne plus être seulement un boîtier destiné au streaming et aux jeux, mais devenir un élément plus important de cette nouvelle stratégie.
Siri pourrait afficher les messages de l’iPhone
Et tvOS 27.2 contient un autre indice encore plus concret. Apple y a ajouté un nouveau framework baptisé Siri Messages UI, visiblement destiné à afficher le contenu de messages directement sur l’écran du téléviseur. À terme, Siri pourrait ainsi être capable de lire les messages reçus sur un iPhone associé, de les afficher sur l’Apple TV et éventuellement de proposer des réponses intelligentes.
Ce serait une évolution importante : dans sa version actuelle, Siri sur Apple TV ne permet ni de consulter ni d’envoyer des messages. L’apparition d’une interface spécialement conçue pour cette fonction laisse donc penser qu’Apple prépare des possibilités nettement plus avancées, probablement liées au nouveau Siri AI.
Il faudra évidemment voir comment la Pomme compte gérer la confidentialité. Afficher automatiquement le contenu d’un message personnel sur le téléviseur du salon pourrait rapidement devenir problématique lorsque plusieurs personnes se trouvent devant l’écran. On peut donc imaginer que la fonction nécessitera une authentification ou restera optionnelle.
Une Apple TV au cœur de la nouvelle maison d’Apple ?
Ces découvertes arrivent surtout à un moment particulièrement intéressant. Apple préparerait un événement pour le 13 octobre, au cours duquel trois produits destinés à la maison pourraient être dévoilés : le HomePad, un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV 4K.
Siri AI constituerait justement l’un des principaux points communs entre ces appareils. L’Apple TV pourrait servir de hub pour la maison connectée tout en profitant de fonctions plus personnelles grâce à la proximité de l’iPhone.
Il reste enfin la question de l’Europe. Siri AI demeure pour l’instant indisponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne, et rien ne permet encore de savoir quelles fonctions seraient proposées sur une éventuelle nouvelle Apple TV compatible.
QU’EN PENSER ?
Une simple ligne de code ne suffit évidemment pas à confirmer les fonctions de la prochaine Apple TV. Mais la mention explicite d’Apple Intelligence dans tvOS, associée à l’apparition d’une nouvelle interface dédiée aux messages, commence à former un faisceau d’indices intéressant. À quelques jours du supposé événement du 13 octobre, Apple semble surtout préparer une Apple TV beaucoup plus étroitement intégrée à Siri AI et à son nouvel écosystème pour la maison.