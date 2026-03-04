Stockage d’énergie : Tesla déploie un projet colossal en France
En janvier, Tesla a lancé un immense système de stockage d’énergie près de Reims. Basé sur ses batteries Megapack et développé avec TagEnergy, ce projet de 240 MW vise à renforcer la stabilité du réseau électrique français tout en facilitant l’intégration des énergies renouvelables.
Dévoilé en 2024 et entré en service début janvier 2026, le projet est porté par TagEnergy, spécialiste du développement de projets solaires et de stockage. L’entreprise a choisi de s’appuyer sur la technologie Tesla Megapack. Au total, 140 unités ont été commandées pour équiper le site de Cernay-lès-Reims.
Avec une puissance de 240 MW et une capacité de stockage de 480 MWh, cette batterie géante pourrait couvrir jusqu’à 20 % des besoins électriques du département de la Marne, qui compte plus de 500 000 habitants. Elle interviendra principalement lors des pics de consommation ou lorsque la production renouvelable est insuffisante, jouant ainsi un rôle d’amortisseur pour le réseau.
Mais ce projet est loin d'être une pierre isolée. Dans un message publié sur X (où l'on peut voir une vidéo détaillée du site), Tesla a confirmé que l’installation serait bientôt pleinement opérationnelle. Le groupe précise également qu’il assure l’ensemble de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction du projet (EPC).
Le développement rapide des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien s’accompagne d’un défi bien connu : leur production dépend fortement des conditions météorologiques. Dans ce contexte, les solutions de stockage deviennent indispensables pour limiter les pertes d’électricité et garantir la stabilité du réseau.
Avec les Megapack, l’électricité produite en surplus — lors de périodes particulièrement ensoleillées ou venteuses — peut être stockée puis réinjectée lorsque la demande augmente. L’ensemble du site sera également piloté par Tesla Autobidder, la plateforme logicielle du constructeur chargée d’optimiser automatiquement l’achat et la vente d’électricité sur les marchés de l’énergie.
Ce système permet ainsi de mieux valoriser l’électricité bas carbone tout en réduisant la sollicitation des centrales pilotables. Pour TagEnergy, cette infrastructure constitue une étape importante, alors que le groupe prévoit d’intensifier ses investissements en France, notamment à travers de nouveaux projets solaires et des installations de stockage à grande échelle.
Au-delà de l’automobile, le stockage d’énergie s’impose désormais comme un axe stratégique pour Tesla. Sa Megafactory, dédiée à la production des Megapack, affiche une capacité annuelle d’environ 40 GWh. Face à une demande mondiale en forte progression, le groupe prépare également l’ouverture d’une seconde usine à Shanghai dans les prochains mois. Cette diversification permet à l’entreprise d’Elon Musk de renforcer sa position dans le secteur de l’énergie et de s’affirmer comme un acteur central de la transition énergétique.
Dans ce contexte, l’installation de cette batterie géante près de Reims s’inscrit dans une tendance plus large : améliorer la résilience du réseau électrique, réduire la dépendance énergétique et faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables. Si l’expérience se révèle concluante, ce type d’infrastructure pourrait rapidement se multiplier en France dans les années à venir..
