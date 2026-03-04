Stockage d’énergie : Tesla déploie un projet colossal en France

Tesla veut prendre ses marques dans le stockage d'énergie



Au-delà de l’automobile, le stockage d’énergie s’impose désormais comme un axe stratégique pour Tesla. Sa Megafactory, dédiée à la production des Megapack, affiche une capacité annuelle d’environ 40 GWh. Face à une demande mondiale en forte progression, le groupe prépare également l’ouverture d’une seconde usine à Shanghai dans les prochains mois. Cette diversification permet à l’entreprise d’Elon Musk de renforcer sa position dans le secteur de l’énergie et de s’affirmer comme un acteur central de la transition énergétique.



Dans ce contexte, l’installation de cette batterie géante près de Reims s’inscrit dans une tendance plus large : améliorer la résilience du réseau électrique, réduire la dépendance énergétique et faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables. Si l’expérience se révèle concluante, ce type d’infrastructure pourrait rapidement se multiplier en France dans les années à venir..