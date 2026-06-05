Jackery allège toute sa gamme de stations solaires de 30 % avec sa technologie Cell-to-Body

On en dit quoi ?



On reste devant un acteur qui maîtrise son sujet, et la technologie CTB n'a rien d'un gadget marketing, gagner 30 % de poids sur un objet qu'on trimballe en camping ou sur un chantier, ça compte vraiment. Le bémol, c'est un haut de gamme vite salé, avec un Explorer 3000 v2 à près de 3000 euros qui réserve la grosse capacité aux portefeuilles solides. Et puis l'économie de 1000 euros par an promise sur le SolarVault dépend tellement de votre installation et de votre région qu'il vaut mieux la prendre avec des pincettes.