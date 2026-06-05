Jackery allège toute sa gamme de stations solaires de 30 % avec sa technologie Cell-to-Body
Par Vincent Lautier - Publié le
Jackery détaille sa gamme de stations d'énergie portables et de panneaux solaires, avec un argument central, sa technologie Cell-to-Body qui réduit le poids de plus de 30 % par rapport à la génération précédente. De la petite batterie d'appoint au générateur capable d'alimenter du petit électroménager, la marque couvre toute l'échelle, avec des tarifs de 239 à 2 949 euros.
Le cœur de l'affaire porte un nom un peu technique, la conception Cell-to-Body, ou CTB. L'idée consiste à intégrer directement les cellules de la batterie dans la structure en nid d'abeille de l'appareil, au lieu de les emballer dans des boîtiers protecteurs et des couches de séparation. Résultat chez Jackery, des générateurs allégés de plus de 30 % par rapport à la génération précédente, une capacité supérieure de 59 % à volume égal, et une coque qui encaisse mieux les impacts, les chocs et les vibrations, ce qui prolonge d'autant la durée de vie de la batterie. L'Explorer 2000 v2 en est la vitrine, avec ses 2 kWh logés dans 17,5 kg, ce qui en fait le modèle le plus léger et le plus compact de la catégorie des 2 kWh.
Tout en bas, l'Explorer 300D pèse à peine 2,5 kg pour 288 Wh, dispose de cinq sorties dont trois ports USB-C et d'un câble qui sert aussi de poignée, le tout à 239 euros. Au milieu, l'Explorer 1000 v2 et ses 1070 Wh pour 1500 watts et 11 kg visent les 999 euros, avec un onduleur bidirectionnel et 4000 cycles de durée de vie annoncés. Plus haut, l'Explorer 2000 v2 affiche un prix conseillé de 1599 euros et alimente jusqu'à six appareils à la fois. Et pour ceux qui veulent voir grand, l'Explorer 3000 v2 et ses 3072 Wh montent à 2949 euros.
La vraie raison d'être de ces batteries, ce sont les panneaux solaires qui vont avec. Les SolarSaga 200W et 100W, pliables et certifiés IP68, annoncent un rendement de 25 % et se transportent par une poignée magnétique. Le petit SolarSaga 40W Mini, à 109 euros pour 1,18 kg, se déplie carrément sur un sac à dos pour recharger en marchant. Jackery pousse aussi le bouchon plus loin avec SolarVault 3, un système de stockage domestique en plug-and-play censé faire économiser jusqu'à 1000 euros par an sur la facture d'électricité.
On reste devant un acteur qui maîtrise son sujet, et la technologie CTB n'a rien d'un gadget marketing, gagner 30 % de poids sur un objet qu'on trimballe en camping ou sur un chantier, ça compte vraiment. Le bémol, c'est un haut de gamme vite salé, avec un Explorer 3000 v2 à près de 3000 euros qui réserve la grosse capacité aux portefeuilles solides. Et puis l'économie de 1000 euros par an promise sur le SolarVault dépend tellement de votre installation et de votre région qu'il vaut mieux la prendre avec des pincettes.
Rendez-vous sur la boutique si vous voulez commander :
- Jackery Explorer 2000 v2 Station Électrique Portable
- Jackery Générateur Solaire 1000 v2
- Jackery Générateur Solaire 3000 v2
Une conception qui supprime le superflu
Le cœur de l'affaire porte un nom un peu technique, la conception Cell-to-Body, ou CTB. L'idée consiste à intégrer directement les cellules de la batterie dans la structure en nid d'abeille de l'appareil, au lieu de les emballer dans des boîtiers protecteurs et des couches de séparation. Résultat chez Jackery, des générateurs allégés de plus de 30 % par rapport à la génération précédente, une capacité supérieure de 59 % à volume égal, et une coque qui encaisse mieux les impacts, les chocs et les vibrations, ce qui prolonge d'autant la durée de vie de la batterie. L'Explorer 2000 v2 en est la vitrine, avec ses 2 kWh logés dans 17,5 kg, ce qui en fait le modèle le plus léger et le plus compact de la catégorie des 2 kWh.
Une gamme large
Tout en bas, l'Explorer 300D pèse à peine 2,5 kg pour 288 Wh, dispose de cinq sorties dont trois ports USB-C et d'un câble qui sert aussi de poignée, le tout à 239 euros. Au milieu, l'Explorer 1000 v2 et ses 1070 Wh pour 1500 watts et 11 kg visent les 999 euros, avec un onduleur bidirectionnel et 4000 cycles de durée de vie annoncés. Plus haut, l'Explorer 2000 v2 affiche un prix conseillé de 1599 euros et alimente jusqu'à six appareils à la fois. Et pour ceux qui veulent voir grand, l'Explorer 3000 v2 et ses 3072 Wh montent à 2949 euros.
Les panneaux, et une incursion dans la maison
La vraie raison d'être de ces batteries, ce sont les panneaux solaires qui vont avec. Les SolarSaga 200W et 100W, pliables et certifiés IP68, annoncent un rendement de 25 % et se transportent par une poignée magnétique. Le petit SolarSaga 40W Mini, à 109 euros pour 1,18 kg, se déplie carrément sur un sac à dos pour recharger en marchant. Jackery pousse aussi le bouchon plus loin avec SolarVault 3, un système de stockage domestique en plug-and-play censé faire économiser jusqu'à 1000 euros par an sur la facture d'électricité.
On en dit quoi ?
On reste devant un acteur qui maîtrise son sujet, et la technologie CTB n'a rien d'un gadget marketing, gagner 30 % de poids sur un objet qu'on trimballe en camping ou sur un chantier, ça compte vraiment. Le bémol, c'est un haut de gamme vite salé, avec un Explorer 3000 v2 à près de 3000 euros qui réserve la grosse capacité aux portefeuilles solides. Et puis l'économie de 1000 euros par an promise sur le SolarVault dépend tellement de votre installation et de votre région qu'il vaut mieux la prendre avec des pincettes.
Rendez-vous sur la boutique si vous voulez commander :
- Jackery Explorer 2000 v2 Station Électrique Portable
- Jackery Générateur Solaire 1000 v2
- Jackery Générateur Solaire 3000 v2