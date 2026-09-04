Anker SOLIX : une batterie domestique de 7 kWh et une station portable de 2 kWh

SOLARBANK MAX : JUSQU’À 42 KWH DE STOCKAGE

L’IA POUR GÉRER LA PRODUCTION SOLAIRE

S2000 : 2 KWH POUR LES COUPURES DE COURANT

QU’EN PENSER ?



Avec ces deux nouveautés, Anker couvre finalement deux besoins assez différents. La S2000 reste facilement transportable pour le camping ou l’alimentation de secours, tandis que la Solarbank Max commence à jouer dans la cour des véritables installations résidentielles.

Avec la, Anker cherche à faire le lien entre les petites batteries destinées aux installations solaires de balcon ou les systèmes de stockage résidentiels beaucoup plus complexes.. Le système PluginPower 2.0 permet d’ajouter les modules sans câblage supplémentaire.Surtout,. Selon le mode d’installation, la puissance de sortie peut atteindre 4 600 W, suffisamment pour alimenter une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour voiture électrique.. Associée au Backup Auto Switch d’Anker, elle peut même assurer l’alimentation de secours de l’ensemble du logement sur les marchés compatibles.La Solarbank Max fonctionne avec. Celui-ci analyse notamment la météo, les tarifs de l’électricité et la consommation du foyer pour décider automatiquement quand charger ou décharger la batterie.Le système peut par exemple, alimenter une pompe à chaleur ou privilégier une recharge lorsque l’électricité du réseau est moins chère. Les données sont traitées localement et Home Assistant est également pris en charge.La batterie utilise. La Solarbank Max sera proposée à 2 499 euros, avec une offre de précommande à 2 099 euros.Plus compacte,Anker a surtout travaillé sur son rendement. Grâce à OptiSave, sa consommation tombe à 10 W lorsque la sortie AC est active et à seulement 2 W lorsqu’elle est désactivée. Avec une charge de 100 W, son rendement dépasse 86 %.La S2000 dispose également d’un mode UPS avec une commutation inférieure à 10 ms, pratique pour conserver un routeur ou un ordinateur alimenté pendant une coupure.. La S2000 sera proposée en précommande du 4 au 27 septembre à 699,99 euros.