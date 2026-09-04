Anker SOLIX : une batterie domestique de 7 kWh et une station portable de 2 kWh
Par Laurence - Publié le
Anker profite de l’IFA 2026 pour muscler sérieusement sa gamme SOLIX. La nouvelle Solarbank Max veut combiner la simplicité d’une batterie plug-and-play avec les capacités d’un véritable système de stockage résidentiel. À ses côtés, la S2000 adopte une approche plus nomade avec 2 kWh de capacité et jusqu’à 24 heures d’alimentation de secours.
Avec la Solarbank Max, Anker cherche à faire le lien entre les petites batteries destinées aux installations solaires de balcon ou les systèmes de stockage résidentiels beaucoup plus complexes. Un seul module offre déjà 7 kWh de capacité, mais il est possible d’en empiler jusqu’à six pour atteindre 42 kWh. Le système PluginPower 2.0 permet d’ajouter les modules sans câblage supplémentaire.
Surtout, Anker annonce jusqu’à 10 kWc d’entrée photovoltaïque, avec trois MPPT et la possibilité de connecter jusqu’à 20 panneaux solaires. Selon le mode d’installation, la puissance de sortie peut atteindre 4 600 W, suffisamment pour alimenter une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour voiture électrique.
Une sortie indépendante de 3 680 W permet également d’utiliser la batterie en cas de coupure de courant. Associée au Backup Auto Switch d’Anker, elle peut même assurer l’alimentation de secours de l’ensemble du logement sur les marchés compatibles.
La Solarbank Max fonctionne avec PowerOS, le système de gestion énergétique d’Anker. Celui-ci analyse notamment la météo, les tarifs de l’électricité et la consommation du foyer pour décider automatiquement quand charger ou décharger la batterie.
Le système peut par exemple stocker l’excédent de production solaire, alimenter une pompe à chaleur ou privilégier une recharge lorsque l’électricité du réseau est moins chère. Les données sont traitées localement et Home Assistant est également pris en charge.
La batterie utilise des cellules LFP et Anker annonce jusqu’à 10 000 cycles, 15 ans de durée de vie et une garantie de 10 ans. La Solarbank Max sera proposée à 2 499 euros, avec une offre de précommande à 2 099 euros.
Plus compacte, la nouvelle Anker SOLIX S2000 est une station d’énergie portable de 2 kWh capable de délivrer 1 500 W en continu et jusqu’à 3 000 W en pointe. Anker a surtout travaillé sur son rendement. Grâce à OptiSave, sa consommation tombe à 10 W lorsque la sortie AC est active et à seulement 2 W lorsqu’elle est désactivée. Avec une charge de 100 W, son rendement dépasse 86 %.
Le constructeur annonce ainsi jusqu’à 24 heures d’alimentation de secours dans son scénario de référence. La S2000 dispose également d’un mode UPS avec une commutation inférieure à 10 ms, pratique pour conserver un routeur ou un ordinateur alimenté pendant une coupure. La batterie LFP est donnée pour 6 000 cycles et jusqu’à 15 ans d’utilisation. La S2000 sera proposée en précommande du 4 au 27 septembre à 699,99 euros.
Avec ces deux nouveautés, Anker couvre finalement deux besoins assez différents. La S2000 reste facilement transportable pour le camping ou l’alimentation de secours, tandis que la Solarbank Max commence à jouer dans la cour des véritables installations résidentielles.
SOLARBANK MAX : JUSQU’À 42 KWH DE STOCKAGE
Avec la Solarbank Max, Anker cherche à faire le lien entre les petites batteries destinées aux installations solaires de balcon ou les systèmes de stockage résidentiels beaucoup plus complexes. Un seul module offre déjà 7 kWh de capacité, mais il est possible d’en empiler jusqu’à six pour atteindre 42 kWh. Le système PluginPower 2.0 permet d’ajouter les modules sans câblage supplémentaire.
Surtout, Anker annonce jusqu’à 10 kWc d’entrée photovoltaïque, avec trois MPPT et la possibilité de connecter jusqu’à 20 panneaux solaires. Selon le mode d’installation, la puissance de sortie peut atteindre 4 600 W, suffisamment pour alimenter une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour voiture électrique.
Une sortie indépendante de 3 680 W permet également d’utiliser la batterie en cas de coupure de courant. Associée au Backup Auto Switch d’Anker, elle peut même assurer l’alimentation de secours de l’ensemble du logement sur les marchés compatibles.
L’IA POUR GÉRER LA PRODUCTION SOLAIRE
La Solarbank Max fonctionne avec PowerOS, le système de gestion énergétique d’Anker. Celui-ci analyse notamment la météo, les tarifs de l’électricité et la consommation du foyer pour décider automatiquement quand charger ou décharger la batterie.
Le système peut par exemple stocker l’excédent de production solaire, alimenter une pompe à chaleur ou privilégier une recharge lorsque l’électricité du réseau est moins chère. Les données sont traitées localement et Home Assistant est également pris en charge.
La batterie utilise des cellules LFP et Anker annonce jusqu’à 10 000 cycles, 15 ans de durée de vie et une garantie de 10 ans. La Solarbank Max sera proposée à 2 499 euros, avec une offre de précommande à 2 099 euros.
S2000 : 2 KWH POUR LES COUPURES DE COURANT
Plus compacte, la nouvelle Anker SOLIX S2000 est une station d’énergie portable de 2 kWh capable de délivrer 1 500 W en continu et jusqu’à 3 000 W en pointe. Anker a surtout travaillé sur son rendement. Grâce à OptiSave, sa consommation tombe à 10 W lorsque la sortie AC est active et à seulement 2 W lorsqu’elle est désactivée. Avec une charge de 100 W, son rendement dépasse 86 %.
Le constructeur annonce ainsi jusqu’à 24 heures d’alimentation de secours dans son scénario de référence. La S2000 dispose également d’un mode UPS avec une commutation inférieure à 10 ms, pratique pour conserver un routeur ou un ordinateur alimenté pendant une coupure. La batterie LFP est donnée pour 6 000 cycles et jusqu’à 15 ans d’utilisation. La S2000 sera proposée en précommande du 4 au 27 septembre à 699,99 euros.
QU’EN PENSER ?
Avec ces deux nouveautés, Anker couvre finalement deux besoins assez différents. La S2000 reste facilement transportable pour le camping ou l’alimentation de secours, tandis que la Solarbank Max commence à jouer dans la cour des véritables installations résidentielles.