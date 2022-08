Microsoft teste un abonnement familial pour le Xbox Game Pass

La rumeur d'avril dernier avait vu juste, Microsoft pense bien proposer un abonnement familial pour le Game Pass Ultimate (et uniquement cette variante).. Le tarif n'est pas connu mais Microsoft prévient que les possesseurs d'un abonnement Ultimate verront leur mois complet converti en 18 jours du nouveau plan, (ce qui permet d'évaluer le montant de l'abonnement familial à environ 22 euros).A ce tarif, la formule serait particulièrement intéressante (l'abonnement individuel est actuellement proposé à 12,99 euros par mois, hors promotion) et permettra à chaque joueur de disposer d'un compte séparé (et donc de sauvegardes). Microsoft ne donne pas encore de date de lancement officiel pour l'ensemble des joueurs. Pour rappel, l'offre de jeu en streaming de Microsoft, dont font partie Forza Horizon 5, Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad. Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 1 euros pour le premier mois (puis 12,99 euros par mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais. Une fois inscrit, il suffira de se rendre sur xbox.com via un navigateur, de renseigner son identifiant et son mot de passe, de connecter une manette en Bluetooth (par exemple les modèles Xbox ou PlayStation), et de lancer la partie (sans avoir à télécharger et installer le jeu) Sur iOS/iPadOS,