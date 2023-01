L'intérêt de la version App Store de Fortnite se réduit encore

Les MacBook Pro 2023 sont trop chers ? Le MacBook Pro M1 Pro dès 1729€, M1 Max dès 2529€

Les nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont disponibles à partir d'aujourd'hui, mais si le prix vous parait trop salé, les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont désormais proposés à des tarifs très intéressants sur le Refurb avec des machines en stock et une livraison rapide.