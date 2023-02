Goldorak Le Festin des Loups : premières images du jeu vidéo !

AstéroHache

Ceux qui sont nés avant les années 90 (et qui regardent ORLP ) connaissent bien cette véritable oeuvre d'art japonaise, dont le héros! Il n'y a pourtant eu que 74 épisodes, mais cela a suffi à rendre la série totalement cultes sur plusieurs générations !Présenté il y a deux ans par Microids Premier constat, le jeu embarquera les thèmes musicaux emblématiques de la série animée qui bénéficient même d'une réorchestration plus moderne et très réussie.. Né il y a 45 ans, le manga était riche en rebondissements et le studio français Endroad, basé à Nantes, et en charge du développement, était bien décidé çà retranscrire l'ambiance de ces années là dans le jeu.ou encore Amplitude Studios. On nota aussi la participation de Philippe « Golgoth71 » Dessoly, actif dans le monde du JV depuis 1989 (Ocean Software) et dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq ans, et qui prêtera main forte quant à la direction artistique du projet, précise le communiqué.(l'un des plus emblématiques), ce qui laisse entrevoir d'autres possibles épisodes si le succès est bien là. Difficile de se faire une idée précise du gameplay avec une séquence aussi courte, mais j'aime beaucoup le rendu très, bien que les animations fassent parfois un peu grossières pour le moment. On espère vraiment ne pas être déçu !