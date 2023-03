Apple aime les jeux vidéo, mais pas sur le Mac App Store

Proposer un jeu sur le Mac App Store, le parcours du combattant

Ce n'est pas la première fois que des éditeurs se plaignent de relations rocambolesques au moment de faire adouber leurs titres sur le Mac App Store. C'est aujourd'hui Cabel Sasser, le cofondateur de Panic, à qui l'on doit la console Playdate, les jeux Firewatch et Untitled Goose Game mais également des Apps comme Nova, Transmit et Prompt, d'apporter sa pierre à l'édifice.Panic a alors répondu que cette action était proposée en appuyant simplement sur la barre espace (comme dans de nombreux jeux). Qu'à cela ne tienne, l'accès au Mac App Store a été refusé une seconde fois pourtout aussi futile, provoquant la lassitude de l'éditeur.Devant ces différents refus, l, alors qu'il était prévu que le jeu soit disponible sur Mac, mais également sur iPhone et iPad. S'il est intéressant pour les utilisateurs que le Mac App Store ne soit pas peuplé de programme bancals, voire dangereux, il semblerait que le processus de validation soit parfois pointilleux à l'excès, au point de refuser un titre à succès aussi inoffensif qu'Untitled Goose Game, et de lasser les éditeurs. Cupertino devrait certainement revoir le processus de validation de sa boutiquePour rappel, le jeu d'infiltration du studio House House publié par Panic demande au joueur de semer la panique au sein d'une petite communauté.mais pas sur le Mac App Store.