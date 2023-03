Niantic dévoilera Peridot, son nouveau jeu AR style Tamagotchi, le 9 mai

Niantic relance le tamagotchi version 2023

créatures magiques immersives et étonnantes qui mangent, dorment, jouent, explorent leur environnement, s'ennuient, développent des personnalités uniques et ont besoin d'un maitre aimant

Lancement le 9 mai

Et il faut dire qu'avec des titres tels que Pikmin Bloom Ingress Prime ou feu Harry Potter: Wizards Unite, l'éditeur est plutôt bon sur ce terrain.Le but sera relativement simple : il faudra prendre soin mais surtout élever. L'éditeur précise en effet qu'il s'agit deIl s’agit d’une franchise originale, pour ce tout nouveau jeu mobile en RA, où après des milliers d'années de sommeil, d'étranges créatures (Dots en abrégé) se réveillent dans notre monde, bien différent de celui dans lequel elles vivaient auparavant. Pour survivre, elles ont besoin d’aide afin de lesde l'extinction, de la naissance à l'âge adulte.Mais d'ici là, il est possible de se pré-inscrire afin d'être dans les premiers joueurs. D'ailleurs les pré-inscrits qui utiliseront le jeu au cours des deux premières semaines de lancement obtiendront un chapeau de fête exclusif au lancement pour habiller leurs Dots.