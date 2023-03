Pour Epic Games, Apple va "s'emparer" du métavers !

Apple, tueuse du metaverse ?

un autre jardin clos

[Apple] essaiera soit d'écraser le métavers, soit d'en extraire tous les bénéfices. L'un ou l'autre. Apple ne vous permet pas d'utiliser un moteur de navigateur concurrent. Vous devrez utiliser le moteur limité d'Apple, vous ne pouvez pas construire le vôtre, vous ne pouvez pas utiliser Unreal.

Une vieille rengaine !

Si nous construisons dans un environnement ouvert, les entreprises peuvent vivre sur leurs mérites. Cette idée nous plait parce que nous travaillons au mérite lorsque nous en avons l'occasion et nous sommes terriblement frustrés par des marchés comme iOS où vous ne pouvez tout simplement pas faire un Epic Games Store pour iOS parce qu'Apple dit "Vous ne pouvez pas rivaliser avec nous" !

Nous nous battons donc contre cela. Les autres défis, je pense, peuvent tous être surmontés.

A l’occasion de la, il s’est à nouveau lâché, estimant qu'. Pour lui, la(à moins qu’elle ne s’en dédise) : il doit être ouvert et ne peut fonctionner dans un espace fermé,comme il le dit souvent !Par le passé, Sweeney a régulièrement exprimé sonou les conséquences de ces dernières dans le développement de la concurrence. Une position qui peut lui être retournée au vu du comportement d’Epic Games vis à vis d’autres petits éditeurs.Il revient au passage, accusant Apple de vouloir profiter de sa domination via son énorme base d’utilisateurs.Rappelons que Apple devrait annoncer son casque ARVR lors de sa WWDC en juin, en même temps que son nouveau système d'exploitation dédié.. Pour Tim Cook, il s'agit même d'une question de principe : il n'est pas question d'enfermer les gens dans une réalité virtuelle et de leur faire oublier leur vraie vie.