Niantic tente de retrouver le succès de Pokémon GO avec la licence Monster Hunter

Niantic mise cette fois sur une licence de Capcom

Monster Hunter Now débarquera en septembre 2023

Monster Hunter Now est conçu pour que chacun puisse en profiter à son propre rythme, que vous soyez un joueur de longue date de Monster Hunter, quelqu'un qui n'a pas joué depuis un certain temps ou même un nouveau venu dans la série. Vous pouvez également jouer quand et où vous voulez. Par exemple, dans Monster Hunter Now, il y a un objet appelé le Paintball. En utilisant un Paintball sur un monstre que vous rencontrez, vous pouvez ramener le monstre à la maison et le chasser seul ou avec quelqu'un d'autre. Et même lorsque vous vous promenez sans jouer au jeu, votre compagnon peut marquer tous les monstres que vous croisez avec le Paintball, afin que vous puissiez profiter de leur chasse même après votre retour à la maison.

Après Pikmin Bloom s'appuyant sur la franchise de Nintendo, puis les bestioles de Péridot et les stars mondiales du basket de NBA All-World . Si Pokémon GO rapporte toujours de belles sommes après tant d'année, Niantic doit désormais réussir à lui trouver un succésseur digne de ce nom. Et justement, le nom est ici important, mais pas toujours suffisant, comme le montre l'échec du titre Harry Potter : Wizards Unite , s'appuyant pourtant sur une puissante franchise. Cette fois pourrait être la bonne, tant l'univers et les monstres de Monster Hunter peuvent se prêter à la collectionnite aiguë (bien qu'aucune licence n'atteindra l'ampleur de Pokémon sur ce point).Le joueurs auront en effet une belle partie de chasse en réalité augmentée devant eux avant d'avoir attrapéles quelque 100 monstres iconiques imaginés par les équipes de Capcom au fil des divers opus.Les joueurs devront donc se balader dans les rues accompagnés de leur fidèle Palico et récolter diverses ressources afin d'espérer prendre dans leurs filets le mythique Rathalos. Selon le communiqué officiel de Niantic :La recette semble donc très (trop ?) proche de ce que propose Niantic habituellement. Reste à savoir si l'intérêt des joueurs pour le bestiaire de Monster Hunter sera suffisant pour permettre au titre de se démarquer.