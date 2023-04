L’Angleterre s’oppose au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

La douche froide anglaise

Microsoft bénéficie déjà d'une position puissante et d'une longueur d'avance sur d'autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper de nouveaux concurrents innovants

Microsoft n'a pas répondu efficacement aux préoccupations dans le secteur des jeux en nuage

l’acceptation de la proposition de la société nécessiterait inévitablement un certain degré de surveillance réglementaire par la CMA

commercialement bénéfique de rendre les jeux Activision exclusifs à son propre service de cloud gaming (ou disponibles uniquement sur d'autres services dans des conditions matériellement pires)

reste pleinement engagée dans cette acquisition

Nous sommes particulièrement déçus qu'après de longues délibérations, cette décision semble refléter une mauvaise compréhension de ce marché et du fonctionnement réel de la technologie cloud

Et dans le reste du monde ?

restreindre de manière significative la compétition

cette opération poserait des problèmes de concurrence si elle était menée à son terme. Le fabricant de la Xbox obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier ordre, ce qui lui permettrait d'entraver la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à hautes performances et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses populaires contenus.

Dans une décision rendue tôt mercredi matin,. Pour elle, l’opération se traduira par une réduction de la concurrence et ne sera donc pas autorisée.Cette dernière a déclaré que, notamment aux questions soulevées dans son dernier rapport., expliquant queLa CMA croit toujours que Microsoft trouveraitDe son côté,, son président Brad Smith, ayant déclaré que la sociétéDernièrement, le dossier avait connu une décision positive . Mieux encore, elle ne voit pas de risque desur ce segment.. En effet, la firme japonaise a été la première à s’opposer à ce contrat entre les deux géants Américains. En outre, le hasard du calendrier veut que le Congrès américain se penche justement sur les pratiques de la firme nippone contre Microsoft au Japon...Pour rappel, en février dernier, la Commission européenne avait reçu les dirigeants de Microsoft et Sony, la fédération européenne des développeurs de jeux, ainsi que le CEO d'Activision Bobby Kotick, et les têtes pensantes de Google, Nvidia, Valve, Electronic Arts afin d'examiner la possibilité d'adouber ou non le rachat.qui sera examinée par la justice américaine l'été prochain. D'après l'agence,