Le chat du jeu français Stray viendra faire ses griffes sur Mac

Stray débarque sur Mac

Uniquement sur Apple Silicon

. Le jeu a d'ailleurs reçu le prix du meilleur jeu vidéo français lors de la 4ème édition des Pégases et élu meilleur jeu vidéo indépendants aux Game Awards. C'est donc avec plaisir et un peu de fierté que l'on apprend que le titre sera porté sur notre plateforme de prédilection, avec la prise en charge de l'API Metal 3 d'Apple et la mise à l'échelle MetalFX afin de fournir de meilleures performances, à l'image de ce que l'on peut constater sur Resident Evil Village Comme le jeu de Capcom et contrairement à No Man's Sky , laissant les possesseurs de Mac Intel sur le carreau. Le titre vous permettra donc de prendre le contrôle d'un petit matou roux tigré accompagné par le drone amnésique B-12 au sein d'un univers dystopique ou les humains ont été remplacés par des robots (résultat d' une petite erreur avec une IA certainement ). Le jeu s'appuie bien entendu sur l'amour inconditionnel de l'humain pour les chats, mais les graphismes et animations sont réellement soignés et le titre, bien qu'un peu court, est un vrai plaisir qui sera également adapté aux plus jeunes (les quelques énigmes ne sont pas très compliquées et l'on peut adapter l'interface pour simplifier le gameplay).