Elle fait tourner Doom sur... une bactérie !

Doom est un fps (pour first person shooter) légendaire développé et édité par id Software tournant sous MS-DOS et sorti le 10 décembre 1993. Au fil du temps,. Tout ou presque y est passé, des réfrigérateurs dotés d'un écran, au tests de grossesse (sisi), en passant par la Touch Bar des MacBook Pro, l'Apple TV, l'Apple Watch , un piano, un toaster, un Roomba, un distributeur de billets de banque, ou encore au sein d'autres jeux, dont Minecraft évidemment, mais également au sein de Doom 2.Alors que nous pensions que la boucle était bouclée,. Bien entendu, Lauren Ramlan triche un peu car le jeu nepas réellement sur la bactérie, cette dernière servant plutôt d'affichage grâce à l'injection d'une protéine fluorescente.Cet écran d'un nouveau genre ne fera toutefois pas baver les gamers, avec une définition de 32 x 48 pixels et un taux de rafraîchissement assez...lent.. Après un petit calcul savant, et à coup d'environ 9 heures par image, il faudrait au mieux quelque 600 ans pour boucler le jeu.