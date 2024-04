Jouez-vous sur votre Mac ? Et, si oui, à quoi ?

je t'aime, moi non plus

Le Mac et les jeux vidéo

Hmmmmm

Apple Arcade et Cloud Gaming

Oui...mais non

plus ou moins

A quoi jouez vous ? Et comment ?

Combien ?!!

vieux

Baldur's Gate 3 fonctionne... mais tourne beaucoup moins bien que sur une RTX 3080

Malgré quelques efforts récents de la part d'Apple et l'avènement des puces Apple Silicon,. En effet, si les Mac Apple Silicon d'entrée de gamme disposent désormais d'une puissance graphique suffisante pour le jeu, contrairement aux MacBook Air Intel dont le GPU intégré était très nettement insuffisant,Ainsi, les cartes graphiques les plus utilisées sur Steam en mars 2024 sont les RTX 3060/2060 et la GTX 1650. Ce constat montre bien, réduisant d'autant le nombre de titres compatibles avec nos Mac (Valve a d'ailleurs récemment indiqué que 98% des joueurs sur Mac utilisant Steam sont au moins passé à Catalina, et ne peuvent donc plus lancer de titres uniquement 32 bits.), tout commeet profiter nativement de la puissance des CPU/GPU des Mac et d'un catalogue plus important., comme Baldur's Gate 3, Resident Evil Village , le remake de l'excellent Resident Evil 4 , ou encore Death Stranding . A cela s'ajoutent quelques titres moins importants mais tout de même intéressants comme Stray ou Total War : Pharaoh . Il faut bien avouer que cela reste peu, et qu'il est fort possible que vous ayez déjà joué à ces titres sur une autre plateforme si vous êtes fans de jeux vidéo.Cupertino propose également Apple Arcade,(permettant aux parents de s'assurer que les jeux proposés à leurs chères têtes blondes sont adaptés et dépourvus d'achats intégrés et des publicités). Il faut bien avouer qu'Apple Arcade laissera ceux qui attendent des jeux AAA sur leur faim.(avec une compatibilité et des performances plus ou moins satisfaisantes),, que ce soit GeForce Now , le Microsoft Cloud Gaming via le Game Pass Ultimate , ou encore le PC dans le cloud Shadow. Il faudra toutefois absolument disposer d'une bonne connexion pour en profiter pleinement.En prenant un peu de recul et en faisant le tour des solutions disponibles,Si le jeu vidéo occupe une place importante dans votre vie, et que vous souhaitez n'utiliser qu'une seule machine,Si vous avez l'âme d'un gam3r mais n'imaginez pas votre vie numérique ailleurs que sur Mac,, en sus de votre Mac.Cette solution est tout à fait viable,. Les plusexpérimentés se rappelleront qu'une Radeon 7970 plutôt haut de gamme s'échangeait contre 489 euros au lancement, soit plus ou moins le tarif d'une RX7700XT ou d'une RTX 4060 Ti, représentant actuellement le milieu de gamme.N'hésitez pas à nous dire. Personnellement, je joue très peu sur mon MacBook Pro M1Pro, lançant quelques parties du génial Disco Elysium ou de Baldur's Gate 3 à l'occasion. Pour le reste, je m'appuie sur un PC de jeu (nul n'est parfait) doté d'une RTX 3080, et plus rarement sur les Switch (Zelda forever) et PlayStation 5 (The Last of Us 1 et 2 et Red Dead Redemption 1 et 2 restent gravés dans ma mémoire) de la famille.