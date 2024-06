Une date de sortie pour le magnifique Prince of Persia : The Lost Crown sur Mac

Prince of Persia The Lost Crown débarque sur Mac

Utilisez vos pouvoirs temporels et vos compétences de combat et de plateforme pour effectuer des enchaînements meurtriers et vaincre des créatures mythiques et des ennemis corrompus par le temps



Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie persane qui regorge de lieux plus grands que nature. Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers.



Laissez-vous emporter par la mythologie et le fantastique de la culture persane au fil d'une histoire intrigante et originale, et remuez-vous les méninges pour résoudre des énigmes, trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu.

Lancement le 3 décembre

Les plusexpérimentés. Pour la petite histoire, le titre a été intégralement développé par le génial Jordan Mechner, à qui l'on doit également Karateka , aidé par son père pour la bande son et en s'inspirant de son frère pour les animations incroyablement fluides du personnage pour l'époque.Un vent de fraicheur souffle sur la franchise avecLe joueur devra explorer le Mont Qaf et évoluer dans des décors très soignés et colorés afin. Les amateurs de jeux vidéo sur Mac ne peuvent que se féliciter des annonces récentes, et de l'intérêt d'Ubisoft pour la plateforme ( Assassin's Creed Mirage vient tout juste d'arriver sur iPhone et iPad, et le prometteur Assassin's Creed Shadows sortira sur Mac le 15 novembre, en même temps que sur PC et consoles).et sera disponible dès le 3 décembre prochain. Le titre nécessitera 11,7 Go d'espace de stockage libre sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 12.0 minimum.