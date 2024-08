La nouvelle extension de Total War : Pharaoh est disponible sur Mac

Une nouvelle aventure de l'âge du bronze

UNIQUEMENT POUR LES MAC APPLE SILICON

En effet,. Au menu, on découvre une multitude de nouvelles fonctionnalités, dont une extension de la carte de campagne vers de nouvelles régions. Les campagnes pourront se faire avec de nouvelles factions, unités et mécanismes de jeu, ainsi que des améliorations radicales de la qualité de vie.Elle devient donc enfin réellement vaste avec de, de nouveaux monuments historiques ou encore de nouveaux objectifs de victoire.Pour circuler dans ce nouvel univers, les joueurs peuvent passer par de nouvelles routes maritimes pour accélérer les déplacements, permettant aux armées de faire des raids plus rapides et d'envahir toujours plus de territoires.Bien évidemment, chacune offrant une expérience de campagne unique : 25 factions mineures supplémentaires sont également disponibles, comme les Éoliens dirigés par le légendaire Achille et Napata mené par le roi guerrier Memnon., y compris des unités spécifiques à chaque faction telles que les gardes d'élite de Troie, ainsi que de nouvelles mécaniques de combat et des modificateurs permettant aux commandants chevronnés d'augmenter le défi.En effet, il est possible d’arranger des mariages stratégiques afin de préparer un plus grand royaume, d’organiser des assassinats de rois rivaux ou de prévoir la vieillesse et la succession d’un roi.Elle sera automatiquement ajoutée à la bibliothèque Steam en tant qu'application distincte et ne nécessite pas l'installation de Total War: Pharaoh, même si Dynasties ne peut pas être acheté séparément du jeu Total War: Pharaoh original.. Il faut toutefois faire un peu de place, surtout sur les machines équipées d'un petit SSD puisque le titre nécessite 32,9 Go d'espace de stockage libre. Pour profiter du titre, il faut impérativement disposer au minimum d'une puce Apple Silicon M1 et de macOS 13.4.