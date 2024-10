La PS5 Pro est dispo en précommande !

Un meilleur GPU et plein d'IA

L'édition spéciale pour les 30 ans de la Playstation n'est hélas plus disponible.

La PS5 Pro se distingue principalement par son GPU amélioré,. Elle bénéficie également d’une technologie avancée de ray tracing, qui permet de gérer la lumière et les reflets de manière beaucoup plus réaliste. En bonus, l’ajout d’un système de mise à l’échelle basé sur l’IA permet des images plus nettes et détaillées.Le prix de la PS5 Pro en France est de 799,99 €, un tarif qui se justifie en partie par les améliorations matérielles,, même si cela reste une note quelque peu salée. Il convient également de noter que la PS5 Pro sera livrée sans lecteur de disque, bien que ce dernier puisse être acheté séparément pour les joueurs qui préfèrent les formats physiques.En comparaison avec la PS5 standard, la Pro offre des performances supérieures en termes de graphismes et de vitesse, mais conserve une esthétique similaire. Les dimensions sont proches, même si la PS5 Pro est un poil plus imposante.Pour rappel, depuis son lancement il y a 30 ans, en 1994, la PlayStation a clairement donné le ton dans l’industrie du jeu vidéo. La PS1 a marqué le début d’une ère,avec une version Slim en 2004. La PS3 en 2006 a introduit la HD, suivie d’une version Slim en 2009 et d’une Super Slim en 2012. La PS4, sortie en 2013, a été accompagnée d’une version Slim en 2016 et d’une version Pro la même année. Enfin, la PS5, lancée en 2020, continue cette tradition, puis cette PS5 Pro qui arrive enfin.Si vous souhaitez vous procurer la PS5 Pro en France, vous pouvez la précommander auprès des détaillants comme Amazon ou la Fnac , même si pendant quelques heures ça pourrait être assez compliqué vu la forte demande , mais il fait quand même débat. Est-ce qu’il vous choque, vous ? Pourriez-vous craquer pour cette mise à jour ?