Samsung lance son service de cloud gaming mobile pour les appareils Galaxy

Galaxy Cloud Gamin

Jouer sans télécharger, même sur mobile

Un modèle optimisé pour les éditeurs

Xbox Cloud Gaming

Une stratégie alignée sur les tendances du marché

Le service de cloud gaming de Samsung, disponible via l’application Game Launcher (Gaming Hub), permet donc de jouer à des jeux Android sans téléchargement.La technologie repose sur la compatibilité avec les APK Android natifs, intégrant des modèles de monétisation existants comme les achats intégrés., sans compte à créer ni fichiers à installer.Samsung met également en avant les avantages pour les éditeurs. En supprimant les étapes intermédiaires de téléchargement, le service améliore l’efficacité des campagnes publicitaires., soit un taux dix fois supérieur à la moyenne de l’industrie.Pour les éditeurs,. Le vice-président en charge des services de jeu, Jong Woo, a insisté sur le fait que ce modèle permet une augmentation significative de l’engagement des joueurs et une optimisation des retours sur investissement publicitaires.Samsung a aussi pointé une augmentation de 149 % du nombre d’utilisateurs actifs mensuels sur les appareils Galaxy en Amérique du Nord pendant la phase de test.Ce lancement a lieu à un moment ou l’acceptation et l’adoption du cloud gaming est de plus en plus important. En éliminant les téléchargements, Samsung suit une approche similaire à celle des autres services de streaming, comme Xbox Cloud Gaming