Elden Ring 2 pourrait ne jamais arriver, et c’est tant mieux

Lors de la cérémonie des PlayStation Partner Awards 2024 au Japon, Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware et réalisateur d’Elden Ring, a indiqué que le studio n’avait pas de plans concrets pour un Elden Ring 2. Bien qu’il n’exclue pas la possibilité d’explorer l’univers du jeu dans le futur, Miyazaki a précisé que. Ces déclarations arrivent alors que l’extension Shadow of the Erdtree, sortie en juin 2024, a connu un succès critique et commercial important, décrochant plusieurs distinctions, dont le Grand Award lors de la cérémonie.FromSoftware travaille actuellement sur plusieurs nouveaux jeux, a révélé Miyazaki, certains dirigés par lui-même, d’autres confiés à d’autres membres de son équipe.. Cette stratégie a déjà été observée par le passé, en particulier après le succès de Bloodborne, suivi par Dark Souls III et Sekiro: Shadows Die Twice. Les indices disponibles suggèrent que ces projets pourraient inclure de nouveaux styles de jeux, et potentiellement un retour à la série Armored Core.Le triomphe de Elden Ring et de son extension reflète sans aucun doute l’attente des fans pour une éventuelle suite. Mais FromSoftware est connu pour déjouer les attentes, et. Cette philosophie pourrait donc s’appliquer à l’avenir d’Elden Ring.L’avenir de FromSoftware pourrait aussi être influencé par des changements stratégiques. Sony, qui a exprimé son intérêt pour l’acquisition de Kadokawa Corporation , société mère de FromSoftware, pourrait prendre une part majoritaire dans le studio.qui a permis à FromSoftware de se hisser parmi les studios les plus respectés de l’industrie.