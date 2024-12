Valve veut-il concurrencer l’Apple TV et le Nvidia Shield ?

Une nouvelle Steam Machine ?

Un appareil tourné vers le jeu ?

Un contexte technologique favorable

L’annonce d’un produit imminent ?

Annoncée en 2015, la Steam Machine cherchait à révolutionner l’expérience gaming en combinant PC et console. Sauf que cette machine avait des performances très limitées et un prix un peu trop élevé, ce qui a clairement freiné son adoption,. Malgré cet échec, quelques fans de Valve espéraient une suite, surtout parmi les utilisateurs réguliers de Steam Deck . Depuis quelques heures, des indices sur un mystérieux projet Fremont apparaissent dans le code source de Valve. Repéré dans le noyau de l'OS de la Steam Deck , ce projet mentionne une plateforme AMD Lilac et un pilote HDMI-CEC, souvent associé à Google. Ces éléments ouvrent la porte à toutes les spéculations, notamment sur un potentiel partenariat entre Valve et Google Les caractéristiques techniques évoquées, comme le, suggèrent un appareil plus puissant qu’un Steam Deck. Ces composants, trop énergivores pour un appareil portable, laissent donc plutôt penser à un boîtier TV ou à une console dédiée au salon. La référence à un port HDMI classique renforce cette hypothèse. Si le projet Fremont se concrétise, il pourrait proposer des fonctionnalités de streaming similaires à la Nvidia Shield, tout en incluant potentiellement un accès à ChromeOS et aux applications Android grâce à une collaboration avec Google.Depuis l’échec de la première Steam Machine, l’écosystème de Valve a considérablement évolué. SteamOS bénéficie désormais de Proton, qui permet de jouer à une large majorité de jeux Windows.. En parallèle, Valve travaille sur une nouvelle version de son Steam Controller, ce qui pourrait compléter un système conçu pour le salon. Ces développements auraient du sens dans le cadre d’une stratégie plus large visant à intégrer différentes plateformes matérielles sous une même identité SteamOS.Le timing semble propice pour Valve.. Si ce projet s’avère être une nouvelle Steam Machine, il bénéficierait d’un contexte technologique plus mature et de l’expérience acquise dans le matériel de jeu. Pour l’instant, Valve reste silencieux à ce sujet, mais tous ces indices et des tests repérés sur des plateformes comme Geekbench laissent entrevoir une annonce prochaine. Cela pourrait marquer un tournant dans l’histoire des appareils gaming de Valve.