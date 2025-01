Nintendo Switch 2 : les Joy-Con pourraient se transformer en souris

Les joy-con supposés de la Nintendo Switch 2

Une innovation, mais pas une première

semelles de souris

Les autres évolutions des Joy-Con

La Switch 2 devrait bien ressembler à ceci !

Annonce officielle en approche

Cette idée vient de documents douaniers attribués à un fournisseur de Nintendo, évoquant des– des bandes adhésives en plastique similaires à celles des souris d’ordinateur.Ce n’est pas la première fois qu’une manette adopte ce genre de technologie. Lenovo a déjà lancé, en 2023, la Legion GO, dont la manette droite pouvait peut être utilisée comme une souris. Nintendo, de son côté, n’en est pas à son coup d’essai en matière d’innovations.Des images, qui ont fuité sur des forums chinois, montrent des changements notables dans la conception des nouveaux Joy-Con. Parmi les modifications visibles, on note des boutons SL et SR plus larges et un design légèrement plus arrondi.Quelques observateurs ont également relevé des zones en caoutchouc sur les côtés, peut-être liées à cette nouvelle fonction de glissement. Nintendo a confirmé que sa prochaine console serait annoncée avant mars 2025.L’annonce officielle, attendue d’ici peu, viendra clarifier tout ça.Est-ce que vous attendez avec impatience la Switch 2 ?