SteamOS arrive sur de nouvelles consoles portables

Une version officielle sur la Legion Go S

Une bêta pour d’autres appareils

Pas si simple

La Legion Go S sera la première console portable non fabriquée par Valve à intégrer officiellement SteamOS. Lenovo propose deux variantes de cette console : une version sous Windows 11 dès janvier, et une version Powered by SteamOS prévue pour mai.Les deux modèles partagent les mêmes spécifications :, jusqu’à 32 Go de RAM, et le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme ou Z2 Go. Mais la version SteamOS permettra de profiter pleinement de l’écosystème Steam, avec des fonctionnalités comme les sauvegardes cloud, la lecture à distance et un accès direct à la bibliothèque Steam Valve a également confirmé qu’une version bêta de SteamOS sera disponible pour d’autres appareils portables avant la sortie de la Legion Go S.Parmi les appareils potentiellement compatibles, on retrouve donc l’Asus ROG Ally ou l’ONEXPLAYER Mini Pro. Hélas, les appareils avec des puces Intel ou des GPU Nvidia, comme le MSI Claw 8 AI+, risquent de ne pas bénéficier d’une compatibilité immédiate.Si l’arrivée de SteamOS sur de nouveaux appareils va offrir plus de choix aux joueurs, tout n’est pas encore parfait.Certains jeux multijoueurs bloquent encore les utilisateurs de Linux, ce qui pourrait freiner l’adoption massive de SteamOS.En parallèle, Valve doit assurer une expérience stable sur les appareils portables, en particulier pour les performances des jeux AAA récents.Valve joue une carte intéressante en ouvrant SteamOS à d’autres consoles portables. Si cette stratégie fonctionne, elle pourrait changer la donne pour les jeux sur Linux, et bien sûr sur les consoles portables.Affaire à suivre.