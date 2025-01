Nintendo reconnaît la légalité des émulateurs, mais ça reste compliqué

Emulation : où s’arrête la légalité pour Nintendo ?

OpenEmu sur macOS

Pourquoi Nintendo sort les griffes

Une bataille sans fin

Lors du Tokyo eSports Festa 2025, Koji Nishiura, avocat spécialisé chez Nintendo, a lâché une petit bombe (juridique), il a enfin admis que les émulateurs, en eux-mêmes, ne sont pas illégaux. Mais avant de sabrer le champagne, un détail crucial s’impose : tout dépend de ce qu’ils font et comment.. En clair, la frontière est mince entre “outil geek” et “aimant à problèmes juridiques”.Les avocats de Nintendo n’ont pas chômé ces dernières années. Yuzu, Ryujinx, Dolphin… plusieurs projets phares ont été mis à genoux. Le cas de Yuzu est particulièrement parlant : non seulement l’ émulateur a été accusé d’avoir facilité le piratage d’un million de copies de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,. Résultat : une amende salée de 2,4 millions de dollars.Nintendo ne fait pas tout ça juste pour ses propres intérêts. Selon Koji Nishiura, ces actions ont aussi pour objectif de protéger les développeurs tiers qui créent des jeux pour les plateformes de la marque., en particulier avec l’arrivée prochaine de la Switch 2 Nintendo n’en est pas à son coup d’essai. Dès 2009, l’entreprise avait fait interdire les cartes R4 pour la DS, des accessoires permettant de jouer à des jeux piratés. Aujourd’hui, elle s’attaque aux outils modernes comme les “reach apps”, qui simplifient le téléchargement illégal directement depuis des émulateurs . Et même après avoir mis fin au support en ligne des consoles Wii U et 3DS,, comme Pretendo, qui redonnent vie à ces fonctionnalités.Il faut quand même admettre que Nintendo a aussi tendance à recycler encore et encore ses anciens jeux, que ça soit en les proposant dans ses abonnements Switch Online,