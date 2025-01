Ubisoft en quête de sérénité : un plan social pour oublier 2024

un plan de travail 2025 sur les questions sociales

permettre à l’entreprise de retrouver sa sérénité

Comment mettre fin aux tensions ?

très vague

ne s’attend à rien

2024 : une année de crises sociales et économiques

Aujourd'hui,-notamment à Paris, Montpellier et Annecy. Dans le même temps, lesseront reçus au siège d’Ubisoft, situé en banlieue parisienne.Chakib Mataoui (délégué Solidaires Informatique) s’est exprimé sur cette rencontre, la qualifiant detout en espérant des concessions sur des sujets cruciaux tels que le télétravail et les salaires. De son côté, Vincent Cambedouzou (délégué du Syndicat des travailleurs du jeu vidéo) s'est montré assez sceptique, déclarant qu’il, même s'il reste ouvert à un dialogue social sincère.Ubisoft a traversé une année particulièrement difficile. Deux mouvements de grève majeurs, en février et en octobre, ont mobilisé jusqu’à 25 % des 4 000 salariés français,Les tensions sociales s’inscrivent dans un contexte plus large de crises dans l’industrie du jeu vidéo, marquée par des licenciements massifs et des fermetures de studios. Le STJV a d’ailleurs lancé, une première dans l’histoire du jeu vidéo en France.Sur le plan économique, Ubisoft continue de subir les, comme les faibles ventes de Star Wars Outlaws ou le report d' Assassin’s Creed Shadows . En janvier, l’entreprise a annoncé réfléchir à des options stratégiques et capitalistiques pour assurer son avenir, tandis que les rumeurs de rachat ou de sortie de Bourse se multiplient avec des conséquences dramatiques sur le cours de l'action.Le groupe a également dûDébut décembre, l’éditeur a annoncé l’arrêt de XDefiant , entraînant la suppression de 277 postes et la fermeture de trois studios, notamment à San Francisco et Osaka.Depuis près de deux ans,, via des départs non remplacés et des licenciements. En septembre 2024, l’entreprise comptait encore 18 666 salariés dans le monde.Malgré les incertitudes économiques, Ubisoft semble vouloir amorcer un dialogue avec ses employés et représentants syndicaux, mais y a-t-il vraiment d'autres choix ? Cette journée de concertation pourrait marquer. A ce stade, on ne sait si les annonces qui en découleront seront suffisantes pour calmer les tensions internes et redorer l’image de l’éditeur auprès de ses salariés et du secteur.