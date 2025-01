Split Fiction : le nouveau jeu coop des créateurs du génial It Takes Two

Idéal pour jouer à deux

Un jeu basé sur ses Side Stories

Side Stories

Un jeu coop qui a tout pour plaire… ou presque

Dans Split Fiction, vous incarnez Mio et Zoe, deux écrivains coincées dans une simulation étrange créée par Rader Publishing, une boîte pas très clean, qui cherche à leur voler leurs idées. Ce qui devait être une simple visite pour décrocher un contrat en or tourne au cauchemar :Chaque univers regorge de dangers et de mécaniques de gameplay différentes, le tout servi par une narration 100% coopérative.Si vous avez joué à It Takes Two (et franchement, si ce n’est pas encore fait, vous passez à côté d’un chef-d’œuvre), vous savez déjà que Hazelight maîtrise l’art de varier les expériences de jeu à deux.La grande force de Split Fiction, ce sont les, des aventures secondaires accessibles via des portails cachés.Vous pourriez, par exemple, vous retrouver à surfer sur des poissons des sables, snowboarder sous les tirs ennemis ou encore incarner des cochons pour découvrir comment les saucisses sont fabriquées (oui, vraiment).Elles permettent aussi de mieux comprendre les personnages et de vivre des moments de pur chaos…Comme pour It Takes Two, Split Fiction repose sur la complémentarité des joueurs.Ajoutez à ça la compatibilité crossplay entre PS5, Xbox et PC , et tout est réuni pour une expérience ultra accessible.Gros bémol cependant :Dommage, il faudra trouver une autre plateforme.Avec son univers barré, ses mécaniques variées et son ADN coopératif, Split Fiction s’annonce comme un incontournable pour les fans du genre.Rendez-vous le 6 mars, pour peu que vous ayez une console ou machine compatible !