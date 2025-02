Assassin’s Creed Shadows : le doublage improbable de Louis-San force Ubisoft à réagir (vidéo)

Louis-San, un choix marketing qui passe mal

Ubisoft et Louis-San réagissent

forcer

naze

Un problème récurrent dans l’industrie

star talents

Cette fois, c’est la version française du jeu qui pose problème. Un extrait de gameplay a fuité sur les réseaux, et une scène en particulier a provoqué un tollé (et beaucoup de vannes)., Tokubei, assuré par le vidéaste Louis-San, dont l’interprétation est jugée catastrophique, et c’est peu dire.Si vous ne connaissez pas Louis-San, il s’agit d’un YouTubeur franco-japonais spécialisé dans la culture japonaise. Très populaire, il comptabilise plus d’un million d’abonnés et anime aussi l’émission Tev & Louis. En 2024, il a présenté Yokai, une série documentaire pour France Télévisions.D’où l’idée d’Ubisoft de l’intégrer dans le projet.Sauf que voilà, faire du contenu sur YouTube et doubler un personnage, ce n’est pas la même chose. Dans la scène qui circule, son interprétation est jugée surjouée, totalement décalée par rapport au ton du jeu.Face à la polémique, Louis-San a rapidement pris la parole. Il explique avoir accepté ce rôle sans être payé, pensant qu’il s’agissait d’un personnage mineur. Selon lui, la directrice de casting lui aurait demandé deson jeu pour correspondre à la version anglaise du personnage, un cliché d’idiot du village.Conscient du problème, il a même proposé de payer de sa poche pour refaire le doublage. Finalement, Ubisoft a décidé de supprimer intégralement sa voix du jeu et de faire appel à un comédien professionnel.Cette histoire montre une pratique fréquente : l’utilisation depour faire la promo des jeux. Ça fait joli sur le papier, mais quand le casting n’est pas à la hauteur, ça peut vite se retourner contre l’éditeur.Ubisoft a donc corrigé le tir, mais cette affaire laisse une fois encore des traces.Qui sortira aussi sur macOS pour rappel.