Assassin’s Creed: Shadows censuré au Japon (rappel : il sortira sur macOS !)

Démembrements et décapitations bannis

plus acceptable

Dialogues modifiés

Ce n’est pas la première fois que le CERO est accusé de manquer de cohérence

Un lancement compliqué pour Ubisoft au Japon

Malgré un classement en catégorie CERO Z (équivalent du PEGI 18, réservé aux adultes), Ubisoft a dû revoir certaines scènes jugées trop violentes pour le marché japonais. Concrètement, toutes les représentations de membres ou de têtes tranchés seront supprimées.À cela s’ajoute une modification des visuels des corps mutilés, histoire de rendre tout çaCe n’est pas tout : Ubisoft a aussi mentionné que certains dialogues doublés seront modifiés dans la version japonaise.Pour le moment les futurs joueurs japonais restent dans le flou, avec des réactions forcément négatives sur les forums. Entre incompréhension et agacement, certains s’interrogent sur l’utilité même d’un classement CERO Z, censé autoriser un contenu adulte.En 2023, le remake de Dead Space s’était vu refuser toute classification à cause de ses scènes de démembrements, bloquant dans la foulée sa sortie au Japon.Ce flou dans les décisions de l’organisme continue de frustrer autant les joueurs que les développeurs.Ces changements ne sont qu’une nouvelle épine dans le pied d’ Ubisoft , déjà sous le feu des critiques au Japon depuis l’annonce du jeu.En revanche, pour les joueurs hors du Japon, pas de panique : Assassin’s Creed: Shadows sortira dans sa version non censurée le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, PC