GOG n'appartient plus à CD Projekt : le cofondateur rachète la plateforme

On en dit quoi ?



On salue cette transition en douceur qui préserve l'identité particuière de GOG. Le rachat par un cofondateur plutôt que par un investisseur externe rassure sur la continuité de la philosophie sans DRM. Reste à voir si Kiciński disposera des moyens nécessaires pour rivaliser avec les mastodontes du secteur, ou si GOG restera une alternative confidentielle pour les puristes.