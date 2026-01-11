Steam Machine : les prix de la future console de Valve ont fuité et ça risque de faire mal

On en dit quoi ?



C'est un vrai dilemme pour Valve : une machine techniquement séduisante mais dont le prix pourrait rebuter une partie du public visé. Ces tarifs placent la Steam Machine au-dessus d'une PS5 ou d'une Xbox Series X, alors qu'elle affiche des performances comparables. Sauf que voilà, on parle ici d'un vrai PC sous SteamOS, avec accès à toute la bibliothèque Steam et la flexibilité qui va avec. La sortie est prévue pour le premier trimestre 2026, et Valve n'a toujours pas officialisé les prix. Ces fuites restent donc à prendre avec des pincettes. Et vous, seriez-vous prêts à mettre 800 euros ou plus pour troquer votre tour gaming contre une machine de ce type ?