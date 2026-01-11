Steam Machine : les prix de la future console de Valve ont fuité et ça risque de faire mal
Publié le
La future console-PC de Valve commence à montrer le bout de son tarif. Des détaillants tchèques ont laissé filtrer des prix qui risquent de doucher quelque peu les espoirs de ceux qui rêvaient d'une machine accessible.
Les prix de la Steam Machine viennent donc d'apparaître dans le code source de deux sites marchands tchèques, Smarty.cz et Alza.cz. Le modèle 512 Go s'affiche à environ 950 dollars (920 euros), alors que la version 2 To grimpe à 1 070 dollars (1 040 euros). Ces montants sont exprimés hors taxes et avant conversion, ce qui laisse présager des tarifs finaux encore plus salés une fois la TVA appliquée. Chez Alza en Slovaquie, le modèle haut de gamme atteint même 1 440 dollars (1 400 euros) taxes comprises.
Avant de crier au scandale, quelques nuances s'imposent. Les produits tech coûtent généralement plus cher en Europe centrale qu'aux États-Unis. À titre de comparaison, une PS5 Slim Digital se négocie autour de 600 dollars (580 euros) en République tchèque contre 490 dollars (475 euros) outre-Atlantique. En appliquant ce ratio, certains analystes estiment que le tarif américain pourrait tourner autour de 800 dollars (775 euros) pour le modèle d'entrée de gamme. Par contre, Valve a confirmé qu'elle ne subventionnerait pas sa machine, contrairement à Sony et Microsoft qui vendent leurs consoles à perte, et donc des bénéfices sur la vente des jeux.
Le timing ne joue pas en faveur des joueurs. On vous en parle régulièrement, la pénurie mondiale de mémoire DDR5, aggravée depuis fin 2025, fait flamber les coûts de production. La demande en puces pour l'intelligence artificielle absorbe une part croissante des capacités de fabrication, et les prix des GPU ont suivi la même tendance haussière. Avec ses 16 Go de DDR5 et ses 8 Go de GDDR6, la Steam Machine subit de plein fouet cette inflation des composants. Valve promet néanmoins une machine six fois plus puissante que le Steam Deck, capable de faire tourner les jeux en 4K à 60 images par seconde grâce à son processeur AMD Zen 4 et son GPU RDNA 3.
C'est un vrai dilemme pour Valve : une machine techniquement séduisante mais dont le prix pourrait rebuter une partie du public visé. Ces tarifs placent la Steam Machine au-dessus d'une PS5 ou d'une Xbox Series X, alors qu'elle affiche des performances comparables. Sauf que voilà, on parle ici d'un vrai PC sous SteamOS, avec accès à toute la bibliothèque Steam et la flexibilité qui va avec. La sortie est prévue pour le premier trimestre 2026, et Valve n'a toujours pas officialisé les prix. Ces fuites restent donc à prendre avec des pincettes. Et vous, seriez-vous prêts à mettre 800 euros ou plus pour troquer votre tour gaming contre une machine de ce type ?
