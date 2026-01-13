Fin de règne pour le M1 : la puce M4 devient officiellement la préférée des joueurs Mac
Valve vient de publier les résultats de son enquête matérielle de décembre 2025. Côté Mac, c'est la puce M4 qui prend la tête du classement, détrônant la vénérable M1 qui tenait le haut du pavé depuis plusieurs mois.
Les chiffres sont sans appel. Avec 19,60% des utilisateurs Mac sur Steam, la puce M4 d'Apple devient la plus populaire parmi les joueurs, en hausse de 1,34% par rapport au mois précédent. Juste derrière, la M1 résiste bien avec 18,06%, suivie de la M2 à 13,08%. La M3, pourtant plus récente, stagne à 7,31%. C'est plutôt amusant de voir une puce de 2020 tenir encore la dragée haute à des générations plus récentes.
Du côté de la dernière génération, la M5 ne représente que 1,09% des utilisateurs, même si elle gagne du terrain (+0,38%). Pourquoi ? Simplement parce qu'elle n'équipe pour l'instant que le MacBook Pro 14 pouces, là où la M4 est disponible sur l'iMac 24 pouces, le Mac mini, les MacBook Air et MacBook Pro. L'offre fait la demande forcément.
Côté Pro et Max, la tendance se confirme. La M4 Pro atteint 5,61%, tandis que la M4 Max pointe à 1,95%. Les puces Ultra des Mac Studio et Mac Pro restent invisibles dans le sondage, signe que leurs propriétaires ne jouent pas vraiment sur Steam.
Côté mémoire, la configuration 16 Go domine largement avec 42,75% des utilisateurs. Les machines 8 Go représentent encore 31,29%, ce qui interroge quand même un peu sur le confort de jeu à ce niveau. Les configurations 24 Go et 32 Go restent minoritaires, autour de 8 et 6%, mais bon, quand on voit les prix…
Pour le système d'exploitation, macOS 26.1.0 (Tahoe) équipe déjà près de 30% des Mac sur Steam, preuve d'une adoption rapide de la dernière version majeure.
C'est quand même un signal intéressant pour Apple. La M4, présente sur une gamme large et accessible, capte naturellement les joueurs qui renouvellent leur matériel. Mais bon, ne nous emballons pas : macOS représente toujours moins de 2% des utilisateurs Steam au global. Le gaming Mac progresse, c'est indéniable, surtout depuis que Steam tourne nativement sur Apple Silicon sans passer par Rosetta 2. Reste à voir si les développeurs suivront avec davantage de portages natifs, on en rêve, clairement. En attendant, si vous jouez sur Mac, vous faites partie d'un petit club assez sélect, dont je fais partie.
