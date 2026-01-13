Fin de règne pour le M1 : la puce M4 devient officiellement la préférée des joueurs Mac

On en dit quoi ?



C'est quand même un signal intéressant pour Apple. La M4, présente sur une gamme large et accessible, capte naturellement les joueurs qui renouvellent leur matériel. Mais bon, ne nous emballons pas : macOS représente toujours moins de 2% des utilisateurs Steam au global. Le gaming Mac progresse, c'est indéniable, surtout depuis que Steam tourne nativement sur Apple Silicon sans passer par Rosetta 2. Reste à voir si les développeurs suivront avec davantage de portages natifs, on en rêve, clairement. En attendant, si vous jouez sur Mac, vous faites partie d'un petit club assez sélect, dont je fais partie.