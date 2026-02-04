Tiens donc, AMD a quasi confirmé quand sortira la prochaine Xbox

On en dit quoi ?



Attention, c'est bien la patronne d'AMD qui a lâché l'info, pas Microsoft. La formulation est calibrée pour ne rien promettre, mais le message est quand même clair : la puce est en bonne voie et 2027, c'est demain. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est surtout que le positionnement premium est bien là. Et ça, c'est un vrai changement de philosophie pour Xbox. La suite sera donc intéressante à suivre.