Tiens donc, AMD a quasi confirmé quand sortira la prochaine Xbox
Par Vincent Lautier - Publié le
Lisa Su a vendu la mèche. Lors de la présentation des résultats trimestriels d'AMD, la patronne du fondeur a confirmé que le SoC qui équipera la prochaine Xbox progresse bien, avec un lancement prévu pour 2027. Microsoft n'a encore rien annoncé officiellement de son côté, mais entre les déclarations de sa partenaire AMD et les fuites des derniers mois, le calendrier commence à se préciser.
En fait, la déclaration est assez subtile, puisque Lisa Su a surtout indiqué que l'avancement du développement du SoC de la prochaine Xbox était sur de bons rails, et suffisamment avancé pour supporter un lancement en 2027. Ça reste donc une formulation à la fois claire et prudente, puisqu'on ne parle pas ici de la console, mais de la puce. Sauf que dans ce secteur, ça va souvent de paire. Dans la même présentation, Su a aussi confirmé que la Steam Machine de Valve, elle aussi propulsée par AMD, commencera à être livrée début 2026. Et côté finances, AMD prévoit une baisse à deux chiffres de ses revenus semi-custom cette année, conséquence logique d'un cycle de consoles qui entre dans sa septième année.
Le partenariat AMD-Microsoft avait été officialisé mi-2025 par Sarah Bond, la présidente de la division Xbox. Bond avait alors parlé de
La Xbox Series X et la Series S sont sorties en novembre 2020. En 2027, ça fera donc sept ans, un cycle assez classique chez Microsoft puisque la Xbox One avait aussi duré sept ans avant de passer la main. Maintenant qu'on en est là, il y a quand même quelques doutes possibles, car des documents internes de Microsoft, révélés autour du procès contre la FTC pour le rachat d'Activision-Blizzard, évoquaient eux une date plutôt aux alentours de 2028. Le fait qu'AMD parle maintenant de 2027 suggère peut-être que le calendrier a été avancé. Reste la question des prix de la mémoire, qui atteignent des niveaux record et pourraient compliquer les plans de Microsoft sur le coût final de la machine.
Attention, c'est bien la patronne d'AMD qui a lâché l'info, pas Microsoft. La formulation est calibrée pour ne rien promettre, mais le message est quand même clair : la puce est en bonne voie et 2027, c'est demain. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est surtout que le positionnement premium est bien là. Et ça, c'est un vrai changement de philosophie pour Xbox. La suite sera donc intéressante à suivre.
Ce qu'a dit Lisa Su exactement
Un positionnement haut de gamme
Le partenariat AMD-Microsoft avait été officialisé mi-2025 par Sarah Bond, la présidente de la division Xbox. Bond avait alors parlé de
co-engineer siliconpour des appareils
dans votre salon et dans vos mains, ce qui laisse clairement la porte ouverte à une console portable en plus du modèle salon. Bond a aussi décrit la prochaine console comme un produit
very premium, very high-end, ce qui tranche avec la stratégie de la Xbox Series S qui était plutôt une console d'entrée de gamme (même si elle est toujours très capable). Côté technique, les rumeurs pointent vers des cœurs Zen 6 et un GPU RDNA 5. Le nom de code qui circule est "Magnus". Il est aussi question d'une rétrocompatibilité matérielle native avec les jeux Xbox Series, et d'une intégration poussée de l'IA et du machine learning dans les jeux.
2027 devient vraiment une date crédible
On en dit quoi ?
