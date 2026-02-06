Allons bon, Macron envisage d'interdire l’IA et certains jeux vidéo pour protéger les jeunes

On en dit quoi ?



Protéger les ados des écrans, personne n'est contre. Le problème, c'est le flou habituel qui entoure tout ça. Quels jeux seraient concernés ? Call of Duty ? Fortnite ? Qui décide ? Et c'est quoi le sujet concrètement ? Interdire littéralement ces jeux ? Limiter le nombre d'heures de jeu par jour ? Dans un pays riche d'une création et d'une culture autour du jeu vidéo, c'est assez vertigineux. Franchement, deux mois pour réguler un secteur de plusieurs milliards d'euros, ça n'a aucun sens, d'autant plus que des études sur la « nocivité » supposée des jeux vidéo, il y en a déjà eu des tas. Difficile de les résumer en quelques lignes, mais globalement les études ont toujours montré un consensus assez nuancé, avec un lien faible entre jeux violents et hausse de l'agressivité chez les jeunes. Le vrai problème, c'est l'addiction en général, mais cibler le jeu en tant que tel, c'est usant. On espère que les experts auront le dernier mot, et pas les communicants de l'Élysée.