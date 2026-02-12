Pocket Play : la fiche technique du smartphone-console d’AYANEO est là

On en dit quoi ?



Maintenant qu'on a la fiche technique sous les yeux, le Pocket Play semble être un produit sympathique. Le Dimensity 9300 montre qu'AYANEO cherche à avoir une machine capable de faire tourner la plupart des émulateurs, et l'écran 165 Hz est clairement taillé pour le jeu. Petit bémol quand même : les puces MediaTek ne sont pas toujours les mieux supportées côté pilotes pour l'émulation, et l'écran ultra-allongé au format 20:9 risque de poser problème avec les jeux rétro en 4:3. Si vous êtes un peu nostalgique du Xperia Play, c'est une machine à surveiller.