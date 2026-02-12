Pocket Play : la fiche technique du smartphone-console d’AYANEO est là
On connaissait déjà le concept du Pocket Play, ce smartphone gaming à manettes coulissantes façon Xperia Play annoncé il y a quelques semaines. AYANEO vient de publier la fiche technique complète de son premier téléphone : puce MediaTek Dimensity 9300, écran OLED 6,8 pouces à 165 Hz et batterie de 5 000 mAh. Le lancement sur Kickstarter se précise, mais on ne connaît toujours pas le prix.
Un pad complet sous l'écran
AYANEO avait déjà évoqué son Pocket Play il y a quelques semaines, mais sans donner de détails techniques. On sait maintenant ce qui se cache sous l'écran coulissant : un D-pad, des boutons ABXY, des gâchettes L1-L2 et R1-R2, et même deux touchpads qui font office de joysticks virtuels. Le téléphone tourne sous Android 15, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et pas la norme pour une machine aussi dédiée à l'émulation.
Côté design, le Pocket Play assume des bordures épaisses en haut et en bas de l'écran. La caméra frontale de 5 mégapixels est logée dans le bandeau supérieur, pas de poinçon ni d'encoche ici. Quatre coloris sont prévus : noir, blanc, gris et rouge.
Dimensity 9300 et écran OLED 165 Hz
Parlons de la puissance de la bête. On aura là du MediaTek Dimensity 9300, avec le GPU ARM Immortalis-G720. Une puce qui date de fin 2023, mais qui semble bien dimensionnée pour un projet de ce type. Niveau mémoire, on sera sur de la LPDDR5 et du stockage en UFS 4.0, avec un système de refroidissement actif, histoire d'éviter les ralentissements pendant vos parties de Tetris émulé sur Game Boy (on vous connaît, tout ça pour ça...).
L'écran OLED de 6,8 pouces affiche lui une définition de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement qui montera quand même à 165 Hz. L'appareil reste bien équipé pour la photo, avec un capteur principal de 50 Mpx et un grand-angle de 16 Mpx. Il faudra quand même surveiller la batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide, mais qui sera fortement sollicitée en jeu. Niveau connectique, vous aurez droit à un port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec sortie vidéo DisplayPort 1.4, du Wi-Fi et du Bluetooth 5.
Kickstarter et quelques questions quand même
Les premières ventes du Pocket Play passeront par Kickstarter, comme c'est l'habitude chez AYANEO qui finance régulièrement ses produits de cette manière. La page de campagne est déjà en ligne, mais la collecte n'a pas encore démarré. Côté prix, les premières estimations tournent autour de 500 dollars pour les early backers, mais c'est à confirmer.
Nous n'avons pas de détails sur les configurations mémoire et stockage disponibles, pas de poids ni de dimensions précises, et aucune date de livraison.
On en dit quoi ?
Maintenant qu'on a la fiche technique sous les yeux, le Pocket Play semble être un produit sympathique. Le Dimensity 9300 montre qu'AYANEO cherche à avoir une machine capable de faire tourner la plupart des émulateurs, et l'écran 165 Hz est clairement taillé pour le jeu. Petit bémol quand même : les puces MediaTek ne sont pas toujours les mieux supportées côté pilotes pour l'émulation, et l'écran ultra-allongé au format 20:9 risque de poser problème avec les jeux rétro en 4:3. Si vous êtes un peu nostalgique du Xperia Play, c'est une machine à surveiller.