La nouvelle console retrogaming de TrimUI corrige son plus gros défaut
Par Vincent Lautier - Publié le
TrimUI vient de teaser une nouvelle version de sa petite console portable, la Brick Pro. Au programme, un écran plus grand et surtout deux joysticks analogiques. Pour les nombreux fans de retrogaming qui trouvaient le premier modèle un peu limité, c'est un produit vraiment intéressant.
La Brick original, sortie en 2024, avait fait pas mal de bruit dans la communauté retrogaming. Pour vous donner une petite idée du concept, c'est une console au format vertical, au format Game Boy donc, avec un écran 3,2 pouces et un processeur Allwinner, a priori capable de faire tourner des jeux jusqu'à la Playstation première du nom. Sauf que voilà, il manquait un truc essentiel pour beaucoup de joueurs : des sticks analogiques.
TrimUI a visiblement écouté tous les retours. Cette nouvelle Brick Pro embarque désormais deux joysticks avec éclairage LED, placés sous le D-pad et les boutons en façade. L'écran passe lui à 4 pouces, un peu plus généreux donc, contre 3,2 pouces sur le modèle de base. Le constructeur promet aussi des sticks calibrés sans zone morte, ce qui devrait vous permettre de jouer sans mal aux titres Nintendo 64 ou Sony PSP, qui demandent pas malde précision.
Le reste du design garde l'ADN de la Brick originale. Que ça soit au niveau des boutons Start/Select, l'esthétique rétro toujours assumée, et bien sûr les gâchettes personnalisables. TrimUI met en avant un équilibre entre la nostalgie rétro et les performances avancées. On verra bien si c'est vraiment le cas quand on l'aura entre les mains.
Côté disponibilité, TrimUI est encore assez flou. La marque a seulement indiqué une sortie en 2026, sans donner de mois ni de prix. Pour rappel, la Brick originale se vend elle autour de 80 dollars, et le Smart Pro (un autre modèle horizontal) tourne autour de 95 dollars. On peut donc supposer que la Brick Pro se positionnera autour de ces tarifs là.
En face, la concurrence continue de s'agiter. Anbernic a aussi dégainé sa RG477V, une concurrente directe dans le segment des consoles verticales premium. Le marché du retrogaming portable devient franchement très encombré, et TrimUI va devoir convaincre avec un rapport qualité-prix convaincant, si possible plus accessible que le haut de gamme d'Anbernic.
C'est une évolution assez logique. La Brick original était une très bonne console, mais le manque de stick analogique fermait la porte à pas mal de jeux un peu exigeants. En proposant cette nouvelle version, TrimUI coche vraiment beaucoup de cases. Il reste quand même à voir le prix définitif, et surtout si le processeur suit, parce que pour l'instant on n'a aucune info sur les specs précises. Affaire à suivre.
