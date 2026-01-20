La nouvelle console retrogaming de TrimUI corrige son plus gros défaut

On en dit quoi ?



C'est une évolution assez logique. La Brick original était une très bonne console, mais le manque de stick analogique fermait la porte à pas mal de jeux un peu exigeants. En proposant cette nouvelle version, TrimUI coche vraiment beaucoup de cases. Il reste quand même à voir le prix définitif, et surtout si le processeur suit, parce que pour l'instant on n'a aucune info sur les specs précises. Affaire à suivre.