Prise en main de Playtiles, la manette à coller sur l'écran de votre iPhone pour jouer à la GameBoy
Par Vincent Lautier - Publié le
INNO Studio, un petit studio français installé en Moselle, propose un concept étonnant avec Playtiles : une petite manette sans électronique, sans batterie et sans Bluetooth, qui se colle directement sur l'écran de votre smartphone pour le transformer en console du genre Game Boy portable. La saison 2 et sa trentaine de jeux homebrew accompagnés d'une manette améliorée sont désormais en précommande.
Playtiles est donc une petite manette de poche qui se fixe sur l'écran de votre smartphone grâce à une plaque collante repositionnable. Pas de batterie, pas de câble, pas de Bluetooth : les boutons physiques transmettent directement la pression de vos doigts sur la dalle tactile. Pour se lancer, c'est assez simple, il suffit de scanner le QR code au dos de la manette, et d'ajuster la zone de jeu directement à l'écran, vous allez voir, c'est tout bête.
Le tout est compatible avec quasiment tous les smartphones, iOS comme Android. La manette seule est disponible à 30 euros avec un pack de 28 jeux. La manette a d'ailleurs été revue depuis que nous l'avons reçue : la croix directionnelle laisse sa place à des boutons ronds, un choix qui rappelle les Joy-Con de Nintendo. Les expéditions pour cette version démarrent en mars 2026.
Toute seule, la manette ne fait pas grand-chose sans l'application Web PlaytilesOS, qui vient avec. C'est une PWA, une Webapp donc, qui s'installe sur votre téléphone et centralise toute la bibliothèque de jeux. On y retrouve les titres de la saison en cours, un système de succès à débloquer comme sur PS5 ou Xbox, les manuels des jeux, et la possibilité d'importer vos propres ROMs Game Boy et Game Boy Color. On a pu tester avec Rayman 2 et Super Mario Bros versions Game Boy Color, et ça fonctionne bien.
L'interface est colorée, animée, et plutôt agréable à utiliser. La connexion se fait par passkeys, donc sans mot de passe. Le studio a aussi ajouté le support de la fantasy console Wasm-4, ce qui ouvre la porte à d'autres types de jeux homebrew. C'est propre.
Playtiles reste un produit en pleine évolution. Si vous importez vos propres ROMs, la navigation est encore sommaire et pas vraiment adaptée à une grosse bibliothèque. La différence de traitement entre un jeu de saison, avec sa fiche, son manuel et ses succès, et une ROM importée à la main est claire.
Notons quand même que le format PWA avec connexion en ligne rend PlaytilesOS dépendant des serveurs d'INNO Studio. Pas de support des manettes Bluetooth tierces non plus, ce qui lie l'application à la petite manette physique Playtiles.
C'est quand même un concept rigolo. Pour pas trop cher on transforme son smartphone en petite console Game Boy, et ça marche. Le côté zéro électronique est rafraîchissant dans un monde où tout demande une batterie et une connexion Bluetooth. PlaytilesOS apporte un plaisir immédiat, loin de la complexité d'un RetroArch. On aimerait quand même bien quelques évolutions, comme une app native, et surtout une compatibilité avec les manettes tierces, histoire de tout centraliser. Dans tous les cas, pour découvrir le homebrew Game Boy sans trop se prendre la tête, cette solution fait plutôt bien le job, et en plus elle est française ! Par ici si ça vous intéresse de tester la chose !
Une manette sans électronique
Playtiles est donc une petite manette de poche qui se fixe sur l'écran de votre smartphone grâce à une plaque collante repositionnable. Pas de batterie, pas de câble, pas de Bluetooth : les boutons physiques transmettent directement la pression de vos doigts sur la dalle tactile. Pour se lancer, c'est assez simple, il suffit de scanner le QR code au dos de la manette, et d'ajuster la zone de jeu directement à l'écran, vous allez voir, c'est tout bête.
Le tout est compatible avec quasiment tous les smartphones, iOS comme Android. La manette seule est disponible à 30 euros avec un pack de 28 jeux. La manette a d'ailleurs été revue depuis que nous l'avons reçue : la croix directionnelle laisse sa place à des boutons ronds, un choix qui rappelle les Joy-Con de Nintendo. Les expéditions pour cette version démarrent en mars 2026.
PlaytilesOS, le vrai plus
Toute seule, la manette ne fait pas grand-chose sans l'application Web PlaytilesOS, qui vient avec. C'est une PWA, une Webapp donc, qui s'installe sur votre téléphone et centralise toute la bibliothèque de jeux. On y retrouve les titres de la saison en cours, un système de succès à débloquer comme sur PS5 ou Xbox, les manuels des jeux, et la possibilité d'importer vos propres ROMs Game Boy et Game Boy Color. On a pu tester avec Rayman 2 et Super Mario Bros versions Game Boy Color, et ça fonctionne bien.
L'interface est colorée, animée, et plutôt agréable à utiliser. La connexion se fait par passkeys, donc sans mot de passe. Le studio a aussi ajouté le support de la fantasy console Wasm-4, ce qui ouvre la porte à d'autres types de jeux homebrew. C'est propre.
Encore un peu jeune
Playtiles reste un produit en pleine évolution. Si vous importez vos propres ROMs, la navigation est encore sommaire et pas vraiment adaptée à une grosse bibliothèque. La différence de traitement entre un jeu de saison, avec sa fiche, son manuel et ses succès, et une ROM importée à la main est claire.
Notons quand même que le format PWA avec connexion en ligne rend PlaytilesOS dépendant des serveurs d'INNO Studio. Pas de support des manettes Bluetooth tierces non plus, ce qui lie l'application à la petite manette physique Playtiles.
On en dit quoi ?
C'est quand même un concept rigolo. Pour pas trop cher on transforme son smartphone en petite console Game Boy, et ça marche. Le côté zéro électronique est rafraîchissant dans un monde où tout demande une batterie et une connexion Bluetooth. PlaytilesOS apporte un plaisir immédiat, loin de la complexité d'un RetroArch. On aimerait quand même bien quelques évolutions, comme une app native, et surtout une compatibilité avec les manettes tierces, histoire de tout centraliser. Dans tous les cas, pour découvrir le homebrew Game Boy sans trop se prendre la tête, cette solution fait plutôt bien le job, et en plus elle est française ! Par ici si ça vous intéresse de tester la chose !