Google Play veut faire mieux qu'Apple Arcade un vrai hub gaming
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a profité de la GDC 2026 pour annoncer une série de nouveautés sur le Play Store, avec un objectif assez clair : transformer Google Play en véritable plateforme de jeux, et pas juste un magasin d'apps mobiles. Essais gratuits, achat unique, wishlist : le tout arrive dans les prochaines semaines.
Depuis mars 2025, tous les jeux mobiles du Play Store sont accessibles sur PC par défaut. Google va plus loin avec un onglet dédié aux jeux PC directement dans le Play Store sur Android, qui met en avant les titres optimisés pour Windows. De nouveaux jeux payants arrivent dans les prochains mois : Moonlight Peaks, Sledding Game, Low-Budget Repairs, et d'autres. La progression est synchronisée entre mobile et PC via le Gamer Profile.
Pour les jeux payants, Google ajoute une fonction wishlist. Si un titre qui vous intéresse est trop cher, vous pouvez l'ajouter à votre liste et recevoir une alerte quand il passe en promotion.
La grosse nouveauté, c'est Game Trials. Le principe : vous pouvez essayer la version complète d'un jeu payant gratuitement. Si vous décidez de l'acheter, votre progression est conservée. La fonctionnalité arrive d'abord sur mobile, puis sur PC plus tard.
Et puis il y a le programme "Buy Once, Play Anywhere". Vous achetez un jeu une fois et vous y avez accès sur mobile et sur PC sans repayer. Les premiers titres concernés sont la série Reigns, OTTTD et Dungeon Clawler. Google ajoute aussi des "Community Posts" en anglais dans les fiches des jeux, pour que les joueurs puissent échanger des astuces directement dans le Play Store.
Google ne cache plus son ambition : faire du Play Store un concurrent direct de Steam et de l'App Store d'Apple sur le terrain du jeu vidéo. Les Game Trials sont une bonne idée, parce que sur mobile, le modèle free-to-play a complètement écrasé les jeux payants, et beaucoup de joueurs hésitent à mettre 5 ou 10 euros sans avoir pu tester. Le "Buy Once, Play Anywhere" va lui dans le bon sens aussi, même si la liste de titres au lancement est très limitée. On verra si les éditeurs suivent, mais Google a au moins le mérite de poser les bases d'un truc cohérent entre mobile et PC.
