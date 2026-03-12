Google Play veut faire mieux qu'Apple Arcade un vrai hub gaming

On en dit quoi ?

Google ne cache plus son ambition : faire du Play Storesur le terrain du jeu vidéo. Les Game Trials sont une bonne idée, parce que sur mobile, le modèle free-to-play a complètement écrasé les jeux payants, et beaucoup de joueurs hésitent à mettre 5 ou 10 euros sans avoir pu tester. Le "Buy Once, Play Anywhere" va lui dans le bon sens aussi, même si la liste de titres au lancement est très limitée. On verra si les éditeurs suivent, mais Google a au moins le mérite de poser les bases d'un truc cohérent entre mobile et PC.