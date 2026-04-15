Roblox va trier ses joueurs en trois catégories d'âge
Par Vincent Lautier - Publié le
Roblox va lancer en juin 2026 un nouveau système de comptes basé sur l'âge. Trois catégories avec des restrictions différentes sur le chat et l'accès aux jeux. Derrière l'annonce, la plateforme espère surtout de répondre aux procès qui s'accumulent sur la protection des plus jeunes.
Le dispositif s'activera en juin 2026 avec deux nouveaux types de comptes. Roblox Kids est pensé pour les 5-8 ans, avec le chat complètement désactivé par défaut et l'accès uniquement aux jeux classés "minimal" ou "léger". Roblox Sélect sera pour les 9-15 ans, avec un chat limité aux amis validés par les parents et un accès jusqu'aux contenus "modérés". Au-delà de 16 ans, le compte standard reprend la main, mais les contenus "restreints" restent bloqués jusqu'à la majorité légale. Les joueurs passent automatiquement d'un palier à l'autre en grandissant.
Pour savoir dans quelle case ranger chaque joueur, Roblox s'appuie sur son outil d'estimation d'âge qui utilise la reconnaissance faciale. Cette technologie, déjà déployée l'an dernier pour débloquer le chat, analyse un selfie pour estimer l'âge. Le vrai problème, c'est surtout que ce système n'est pas infaillible, et plusieurs experts ont déjà pointé sa marge d'erreur, surtout sur les visages d'enfants. Les parents gardent quand même la main avec des contrôles renforcés sur le temps d'écran, les dépenses et les communications.
Pour rappel du contexte, en mars 2025, le procureur général de Louisiane a poursuivi Roblox pour négligence et pratiques trompeuses, en accusant la plateforme d'être devenue trop dangereuse pour les plus jeunes. 35 procès similaires se sont empilés aux États-Unis, portés par la Louisiane, le Texas ou la Floride.
On voit bien que Roblox avance parce qu'elle est poussée à le faire, pas parce qu'elle a eu un déclic éthique. Le fait que la plateforme reconnaisse publiquement un problème de modération est déjà un bon changement, et c'est plutôt une bonne chose pour les familles. Par contre, la reconnaissance faciale comme seul filtre d'âge pose question sur son efficacité. Un enfant qui a l'air plus vieux passera probablement dans la mauvaise catégorie, et inversement.
Le vrai problème, c'est aussi que Roblox a laissé la situation dériver pendant des années avant de se bouger. Trente-cinq procès en cours, ça fait quand même beaucoup pour une plateforme qui communique sur la sécurité des enfants depuis sa création.
Trois catégories selon l'âge
Le dispositif s'activera en juin 2026 avec deux nouveaux types de comptes. Roblox Kids est pensé pour les 5-8 ans, avec le chat complètement désactivé par défaut et l'accès uniquement aux jeux classés "minimal" ou "léger". Roblox Sélect sera pour les 9-15 ans, avec un chat limité aux amis validés par les parents et un accès jusqu'aux contenus "modérés". Au-delà de 16 ans, le compte standard reprend la main, mais les contenus "restreints" restent bloqués jusqu'à la majorité légale. Les joueurs passent automatiquement d'un palier à l'autre en grandissant.
La vérification passe par le visage
Pour savoir dans quelle case ranger chaque joueur, Roblox s'appuie sur son outil d'estimation d'âge qui utilise la reconnaissance faciale. Cette technologie, déjà déployée l'an dernier pour débloquer le chat, analyse un selfie pour estimer l'âge. Le vrai problème, c'est surtout que ce système n'est pas infaillible, et plusieurs experts ont déjà pointé sa marge d'erreur, surtout sur les visages d'enfants. Les parents gardent quand même la main avec des contrôles renforcés sur le temps d'écran, les dépenses et les communications.
Une réponse aux procès qui s'accumulent
Pour rappel du contexte, en mars 2025, le procureur général de Louisiane a poursuivi Roblox pour négligence et pratiques trompeuses, en accusant la plateforme d'être devenue trop dangereuse pour les plus jeunes. 35 procès similaires se sont empilés aux États-Unis, portés par la Louisiane, le Texas ou la Floride.
On en dit quoi ?
On voit bien que Roblox avance parce qu'elle est poussée à le faire, pas parce qu'elle a eu un déclic éthique. Le fait que la plateforme reconnaisse publiquement un problème de modération est déjà un bon changement, et c'est plutôt une bonne chose pour les familles. Par contre, la reconnaissance faciale comme seul filtre d'âge pose question sur son efficacité. Un enfant qui a l'air plus vieux passera probablement dans la mauvaise catégorie, et inversement.
Le vrai problème, c'est aussi que Roblox a laissé la situation dériver pendant des années avant de se bouger. Trente-cinq procès en cours, ça fait quand même beaucoup pour une plateforme qui communique sur la sécurité des enfants depuis sa création.