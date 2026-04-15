Roblox va trier ses joueurs en trois catégories d'âge

On en dit quoi ?



On voit bien que Roblox avance parce qu'elle est poussée à le faire, pas parce qu'elle a eu un déclic éthique. Le fait que la plateforme reconnaisse publiquement un problème de modération est déjà un bon changement, et c'est plutôt une bonne chose pour les familles. Par contre, la reconnaissance faciale comme seul filtre d'âge pose question sur son efficacité. Un enfant qui a l'air plus vieux passera probablement dans la mauvaise catégorie, et inversement.



Le vrai problème, c'est aussi que Roblox a laissé la situation dériver pendant des années avant de se bouger. Trente-cinq procès en cours, ça fait quand même beaucoup pour une plateforme qui communique sur la sécurité des enfants depuis sa création.