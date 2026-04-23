Vous allez pouvoir jouer avec la Twingo de 93 dans Gran Turismo 7

On en dit quoi ?



Le trio est complètement schizophrène, et c'est pour ça que c'est rigolo. D'un côté la Twingo à 55 chevaux et son compteur qui plafonne à 160 km/h, de l'autre une hypercar chinoise capable de battre Bugatti. Entre les deux, une Porsche ultra-rare que personne ne verra jamais en vrai. On parie que la Twingo va générer plus d'heures de jeu que les deux autres réunies ? C'est tout le sel de Gran Turismo depuis vingt-cinq ans : prendre une voiture banale et lui coller 500 chevaux sous le capot.