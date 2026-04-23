Vous allez pouvoir jouer avec la Twingo de 93 dans Gran Turismo 7
Par Vincent Lautier - Publié le
Polyphony Digital continue d'enrichir Gran Turismo 7 gratuitement plus de quatre ans après sa sortie. La mise à jour 1.69 ajoute trois voitures très différentes, dont une un peu particulière : la Renault Twingo de 1993, une Porsche 911 Turbo S Leichtbau de la même année et l'hypercar électrique chinoise YangWang U9. Un mélange improbable entre la grenouille à 55 ch et l'ogre chinois à 1 300 chevaux.
La Twingo de première génération arrive dans sa configuration initiale de 1993, avec son moteur Cléon fonte de 55 chevaux. Pas vraiment de quoi ridiculiser les GT3 du jeu, mais les développeurs de Polyphony semblent s'être pris d'affection pour les voitures françaises les plus improbables. La Twingo rejoint ainsi le Kangoo, la 4L, le Captur et même l'Avantime déjà présents dans GT7. Et bonne nouvelle pour les fans de tuning, la grenouille est compatible avec le swap moteur dès son arrivée. On imagine déjà les exemplaires avec 400 chevaux sous le capot, abaissés et collés au sol.
La deuxième grosse nouveauté, c'est une 911 Turbo S Leichtbau (type 964), version allégée et radicale vendue à seulement 86 exemplaires. Sortie en 1993 elle aussi, cette 911 propulse son flat-six de 381 chevaux via un unique turbo et deux roues motrices, une configuration plutôt musclée pour l'époque. Petit point d'histoire : Porsche a longtemps été absent de la saga Gran Turismo à cause d'un accord d'exclusivité avec Need for Speed. C'est seulement depuis 2017 que la marque de Stuttgart figure officiellement dans GT.
Le troisième ajout, c'est une bête signée BYD : la YangWang U9. Cette hypercar 100 % électrique embarque quatre moteurs, un par roue, pour un total d'environ 1 300 chevaux dans sa version de base 2024. Attention, ce n'est pas la version Xtreme à 3 000 chevaux qui a battu le record de vitesse de la Bugatti Chiron en septembre 2025 avec 496 km/h au compteur. Polyphony a retenu le modèle grand public, déjà largement suffisant pour déboîter quasiment tout le catalogue du jeu.
Le trio est complètement schizophrène, et c'est pour ça que c'est rigolo. D'un côté la Twingo à 55 chevaux et son compteur qui plafonne à 160 km/h, de l'autre une hypercar chinoise capable de battre Bugatti. Entre les deux, une Porsche ultra-rare que personne ne verra jamais en vrai. On parie que la Twingo va générer plus d'heures de jeu que les deux autres réunies ? C'est tout le sel de Gran Turismo depuis vingt-cinq ans : prendre une voiture banale et lui coller 500 chevaux sous le capot.
La Twingo 55 ch rejoint le Kangoo dans GT7
La Twingo de première génération arrive dans sa configuration initiale de 1993, avec son moteur Cléon fonte de 55 chevaux. Pas vraiment de quoi ridiculiser les GT3 du jeu, mais les développeurs de Polyphony semblent s'être pris d'affection pour les voitures françaises les plus improbables. La Twingo rejoint ainsi le Kangoo, la 4L, le Captur et même l'Avantime déjà présents dans GT7. Et bonne nouvelle pour les fans de tuning, la grenouille est compatible avec le swap moteur dès son arrivée. On imagine déjà les exemplaires avec 400 chevaux sous le capot, abaissés et collés au sol.
Une Porsche 911 Turbo S Leichtbau de 1993
La deuxième grosse nouveauté, c'est une 911 Turbo S Leichtbau (type 964), version allégée et radicale vendue à seulement 86 exemplaires. Sortie en 1993 elle aussi, cette 911 propulse son flat-six de 381 chevaux via un unique turbo et deux roues motrices, une configuration plutôt musclée pour l'époque. Petit point d'histoire : Porsche a longtemps été absent de la saga Gran Turismo à cause d'un accord d'exclusivité avec Need for Speed. C'est seulement depuis 2017 que la marque de Stuttgart figure officiellement dans GT.
La YangWang U9, hypercar électrique chinoise à 1 300 ch
Le troisième ajout, c'est une bête signée BYD : la YangWang U9. Cette hypercar 100 % électrique embarque quatre moteurs, un par roue, pour un total d'environ 1 300 chevaux dans sa version de base 2024. Attention, ce n'est pas la version Xtreme à 3 000 chevaux qui a battu le record de vitesse de la Bugatti Chiron en septembre 2025 avec 496 km/h au compteur. Polyphony a retenu le modèle grand public, déjà largement suffisant pour déboîter quasiment tout le catalogue du jeu.
On en dit quoi ?
Le trio est complètement schizophrène, et c'est pour ça que c'est rigolo. D'un côté la Twingo à 55 chevaux et son compteur qui plafonne à 160 km/h, de l'autre une hypercar chinoise capable de battre Bugatti. Entre les deux, une Porsche ultra-rare que personne ne verra jamais en vrai. On parie que la Twingo va générer plus d'heures de jeu que les deux autres réunies ? C'est tout le sel de Gran Turismo depuis vingt-cinq ans : prendre une voiture banale et lui coller 500 chevaux sous le capot.