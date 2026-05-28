Le prix du Steam Deck OLED explose : jusqu'à 300 dollars de plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Valve a donc augmenté les prix de toute sa gamme Steam Deck sur le marché américain. Le modèle OLED 1TB grimpe de 649 à 949 dollars, soit 300 dollars de plus, et la version 512GB passe de 549 à 789 dollars. La firme de Gabe Newell met en cause la flambée des prix de la mémoire vive et du stockage, conséquence directe de la course à l'IA.
Concrètement, les nouvelles grilles tarifaires affichent une augmentation d'environ 44 % sur le 512GB et 46 % sur la version 1TB. Les versions reconditionnées aussi augmentent avec un OLED 512GB à 629 dollars et un OLED 1TB à 759 dollars. Le seul rescapé dans le lot, le LCD 512GB reconditionné reste à 359 dollars. Le Steam Deck OLED 1TB devient de fait, à 949 dollars, plus cher qu'une PS5 Pro, ce qui était difficilement impensable il y a encore quelques mois.
Dans son communiqué, Valve précise que
Si Valve doit revoir ses prix, c'est parce que les data centers dédiés à l'IA aspirent les stocks de RAM et de SSD à un rythme fou. OpenAI aurait par exemple commandé à elle seule la moitié de la production mondiale de RAM pour 2026 auprès d'un des trois grands fabricants de puces mémoire.
Du coup, ce sont tous les acteurs de l'électronique grand public qui en font les frais. Les serveurs IA achètent tout, puis les fabricants de PC, de smartphones et de consoles se partagent ensuite les miettes, et les prix s'envolent en bout de chaîne.
Pour l'instant, ces nouveaux tarifs ne concernent que les US. En France, le Steam Deck OLED 512GB est encore affiché à 569 euros et le 1TB à 679 euros sur le Steam Store, mais il est très probable que l'Europe suive dans les jours qui viennent. Sony a déjà augmenté le prix de la PS5 Pro, Nintendo a fait pareil sur la Switch 2. Valve laisse aussi planer le doute sur ses futurs Steam Frame et Steam Machine, qui pourraient arriver avec un prix bien plus salée que prévu.
C'est étonnant de voir à quel point le boom de l'IA finit par faire du mal à des produits qui n'ont strictement rien à voir avec ChatGPT ou Gemini. Le Steam Deck OLED était jusqu'à présent une des meilleures affaires du gaming portable, avec un excellent rapport qualité-prix face aux ROG Ally et autres.
Une hausse brutale sur tous les modèles OLED
Concrètement, les nouvelles grilles tarifaires affichent une augmentation d'environ 44 % sur le 512GB et 46 % sur la version 1TB. Les versions reconditionnées aussi augmentent avec un OLED 512GB à 629 dollars et un OLED 1TB à 759 dollars. Le seul rescapé dans le lot, le LCD 512GB reconditionné reste à 359 dollars. Le Steam Deck OLED 1TB devient de fait, à 949 dollars, plus cher qu'une PS5 Pro, ce qui était difficilement impensable il y a encore quelques mois.
Dans son communiqué, Valve précise que
le Steam Deck lui-même n'a pas changé, ces nouveaux prix reflètent l'état actuel des coûts des composants et les défis logistiques globaux qui touchent toute l'industrie.
L'IA siphonne toute la RAM et le stockage mondial
Si Valve doit revoir ses prix, c'est parce que les data centers dédiés à l'IA aspirent les stocks de RAM et de SSD à un rythme fou. OpenAI aurait par exemple commandé à elle seule la moitié de la production mondiale de RAM pour 2026 auprès d'un des trois grands fabricants de puces mémoire.
Du coup, ce sont tous les acteurs de l'électronique grand public qui en font les frais. Les serveurs IA achètent tout, puis les fabricants de PC, de smartphones et de consoles se partagent ensuite les miettes, et les prix s'envolent en bout de chaîne.
L'Europe encore un peu préservée
Pour l'instant, ces nouveaux tarifs ne concernent que les US. En France, le Steam Deck OLED 512GB est encore affiché à 569 euros et le 1TB à 679 euros sur le Steam Store, mais il est très probable que l'Europe suive dans les jours qui viennent. Sony a déjà augmenté le prix de la PS5 Pro, Nintendo a fait pareil sur la Switch 2. Valve laisse aussi planer le doute sur ses futurs Steam Frame et Steam Machine, qui pourraient arriver avec un prix bien plus salée que prévu.
On en dit quoi ?
C'est étonnant de voir à quel point le boom de l'IA finit par faire du mal à des produits qui n'ont strictement rien à voir avec ChatGPT ou Gemini. Le Steam Deck OLED était jusqu'à présent une des meilleures affaires du gaming portable, avec un excellent rapport qualité-prix face aux ROG Ally et autres.