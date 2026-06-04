Switch 2 : Nintendo cède à l'Europe et prépare une batterie remplaçable
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est désormais officiel, Nintendo prépare une version de la Switch 2 dont vous pourrez changer la batterie vous-même, Joy-Con compris. Une concession qui ne doit rien à la bonne volonté de la marque, puisque c'est le règlement européen sur les batteries qui l'exige, avec une échéance fixée au 18 février 2027. Et pour l'instant, seuls les Européens y auront droit.
Le texte qui force la main de Nintendo s'appelle le règlement (UE) 2023/1542. Sa formulation ne laisse pas beaucoup de marge : toute entreprise qui vend un produit équipé d'une batterie portable doit garantir que celle-ci soit facilement retirable et remplaçable par l'utilisateur, à n'importe quel moment de la vie de l'appareil. Cette partie du règlement entre en application le 18 février 2027, et elle vise tout le monde, pas seulement les fabricants de smartphones. L'information a d'abord circulé via le Nikkei, le grand quotidien économique japonais, avant que Nintendo of Europe ne confirme discrètement, sur son site, travailler sur un modèle conforme. Autrement dit, ce n'est plus une rumeur d'usine mais bien une orientation assumée.
Dans les faits, vous devrez pouvoir ouvrir la console et extraire la batterie avec des outils ordinaires, sans colle à décoller, sans solvant et sans risquer de tout casser au passage. Les Joy-Con 2 sont concernés au même titre que la console, eux qui embarquent aussi leur propre cellule lithium-ion. C'est un vrai changement de philosophie pour une marque qui, comme la plupart des fabricants de consoles, scelle ses appareils. La Switch 2 actuelle embarque une batterie de 5220 mAh, bien collée à l'intérieur, sur un châssis pensé pour rester fermé. Sa dalle LCD de 7,9 pouces en 1080p monte à 120 Hz, et l'autonomie annoncée oscille entre deux heures et six heures et demie selon les jeux. Rien de tout ça ne bouge, sauf la manière dont on accède à la batterie.
Le revers, c'est que cette Switch 2 réparable restera pour l'instant cantonnée au Vieux Continent. Le Japon, lui, garderait la version actuelle, et Nintendo n'envisagerait d'étendre le dispositif aux États-Unis que si une réglementation comparable y voyait le jour. Si vous possédez déjà une Switch 2, rien ne change non plus pour vous. Aucun prix ni aucune date n'ont été communiqués pour cette variante. Reste un détail qui en dit long sur l'enjeu : sans cette refonte, Nintendo pourrait tout simplement ne plus avoir le droit de vendre sa console en Europe à partir de fin 2027.
C'est presque amusant de voir une multinationale aussi fermée que Nintendo se résoudre à rendre un produit réparable, non par conviction mais parce qu'un règlement le lui impose. On peut y voir la preuve que la contrainte légale fait parfois ce que le marché ne fait jamais tout seul. Le hic, c'est cette frontière qui se dessine : un Européen pourra changer sa batterie sans détour par le service après-vente, pendant qu'un Américain devra continuer à composer avec un appareil scellé. La réparabilité comme privilège géographique, on aura quand même tout vu, mais bon, pour une fois c'est à notre avantage !
Une obligation venue de Bruxelles
Le texte qui force la main de Nintendo s'appelle le règlement (UE) 2023/1542. Sa formulation ne laisse pas beaucoup de marge : toute entreprise qui vend un produit équipé d'une batterie portable doit garantir que celle-ci soit facilement retirable et remplaçable par l'utilisateur, à n'importe quel moment de la vie de l'appareil. Cette partie du règlement entre en application le 18 février 2027, et elle vise tout le monde, pas seulement les fabricants de smartphones. L'information a d'abord circulé via le Nikkei, le grand quotidien économique japonais, avant que Nintendo of Europe ne confirme discrètement, sur son site, travailler sur un modèle conforme. Autrement dit, ce n'est plus une rumeur d'usine mais bien une orientation assumée.
Ce qui change concrètement
Dans les faits, vous devrez pouvoir ouvrir la console et extraire la batterie avec des outils ordinaires, sans colle à décoller, sans solvant et sans risquer de tout casser au passage. Les Joy-Con 2 sont concernés au même titre que la console, eux qui embarquent aussi leur propre cellule lithium-ion. C'est un vrai changement de philosophie pour une marque qui, comme la plupart des fabricants de consoles, scelle ses appareils. La Switch 2 actuelle embarque une batterie de 5220 mAh, bien collée à l'intérieur, sur un châssis pensé pour rester fermé. Sa dalle LCD de 7,9 pouces en 1080p monte à 120 Hz, et l'autonomie annoncée oscille entre deux heures et six heures et demie selon les jeux. Rien de tout ça ne bouge, sauf la manière dont on accède à la batterie.
Une exception européenne
Le revers, c'est que cette Switch 2 réparable restera pour l'instant cantonnée au Vieux Continent. Le Japon, lui, garderait la version actuelle, et Nintendo n'envisagerait d'étendre le dispositif aux États-Unis que si une réglementation comparable y voyait le jour. Si vous possédez déjà une Switch 2, rien ne change non plus pour vous. Aucun prix ni aucune date n'ont été communiqués pour cette variante. Reste un détail qui en dit long sur l'enjeu : sans cette refonte, Nintendo pourrait tout simplement ne plus avoir le droit de vendre sa console en Europe à partir de fin 2027.
On en dit quoi ?
C'est presque amusant de voir une multinationale aussi fermée que Nintendo se résoudre à rendre un produit réparable, non par conviction mais parce qu'un règlement le lui impose. On peut y voir la preuve que la contrainte légale fait parfois ce que le marché ne fait jamais tout seul. Le hic, c'est cette frontière qui se dessine : un Européen pourra changer sa batterie sans détour par le service après-vente, pendant qu'un Américain devra continuer à composer avec un appareil scellé. La réparabilité comme privilège géographique, on aura quand même tout vu, mais bon, pour une fois c'est à notre avantage !