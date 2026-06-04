Switch 2 : Nintendo cède à l'Europe et prépare une batterie remplaçable

On en dit quoi ?



C'est presque amusant de voir une multinationale aussi fermée que Nintendo se résoudre à rendre un produit réparable, non par conviction mais parce qu'un règlement le lui impose. On peut y voir la preuve que la contrainte légale fait parfois ce que le marché ne fait jamais tout seul. Le hic, c'est cette frontière qui se dessine : un Européen pourra changer sa batterie sans détour par le service après-vente, pendant qu'un Américain devra continuer à composer avec un appareil scellé. La réparabilité comme privilège géographique, on aura quand même tout vu, mais bon, pour une fois c'est à notre avantage !