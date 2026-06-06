Un Cybertruck légal en Europe grâce à du caoutchouc et des clignotants ?

On en dit quoi ?



Du caoutchouc et deux clignotants, ça règle des broutilles. Pas le vrai problème. Le Cybertruck reste un bloc d'inox pensé à l'opposé de tout ce que l'Europe impose pour protéger les piétons. Que quelques exemplaires roulent ici par la petite porte, d'accord, c'est même un joli tour de force administratif. Mais le présenter comme une voiture « légale partout », c'est faux, surtout en France ou les contrôles pour ce genre de véhicules sont fréquents.