Playtiles, la manette française à coller sur l'écran s'offre une édition rétro avec Mega Cat Studios
Par Vincent Lautier - Publié le
Playtiles, cette petite manette qui se colle directement sur l'écran de votre smartphone, revient avec une édition spéciale. Le fabricant français s'associe au studio américain Mega Cat Studios pour sortir une collection limitée à 25 euros, avec une manette aux couleurs du studio et sept jeux rétro. On avait déjà pris l'accessoire en main sur Mac4Ever, et le concept continue de faire son bonhomme de chemin.
L'idée de Playtiles reste la même depuis le début. Il s'agit d'un petit boîtier sans aucune électronique qui se plaque sur l'écran tactile grâce à un système d'adhérence inspiré des pattes de gecko, sans colle, et dont les boutons transmettent mécaniquement la pression au tactile. De son côté, Mega Cat Studios est un studio installé à Pittsburgh qui s'est fait une spécialité des jeux néo-rétro, pensés comme s'ils sortaient d'une console 8 ou 16 bits. Les deux se sont donc trouvés pour transformer votre téléphone en petite console à l'ancienne, avec un objet vendu 25 euros et une campagne ouverte jusqu'au 18 septembre.
Concrètement, la collection réunit une manette quatre boutons habillée aux illustrations de Mega Cat, avec une croix directionnelle classique, le tout pour un poids plume de six à huit grammes et une épaisseur de deux millimètres à peine. Elle est dessinée et fabriquée en Europe, et il suffit de scanner un QR code au dos pour lancer les jeux, connecté ou non à internet. Tout passe ensuite par PlaytilesOS, l'application maison qui range votre ludothèque et garde vos succès comme vos manuels numériques sous la main. Sept jeux du catalogue Mega Cat accompagnent la manette, de Little Medusa à Kudzu en passant par Coffee Crisis, tous taillés dans la veine 8 et 16 bits.
Il faut quand même garder la tête froide sur la portée de l'opération. La série est produite en toute petite quantité, une cinquantaine d'exemplaires à peine, ce qui la classe du côté de l'objet de collection bien plus que du produit grand public. Et l'expérience repose beaucoup sur le confort de ces boutons posés sur une vitre, un terrain où ce type d'accessoire doit encore prouver qu'il tient la distance. Il n'empêche, l'idée d'un rétro nomade sans devoir trimballer une vraie console portable a de quoi séduire.
L'idée de coller une manette sur son téléphone pour ressortir de vieux jeux garde un charme fou, et le mariage avec un studio néo-rétro comme Mega Cat tombe sous le sens. À 25 euros, avec sept jeux inclus, la collection est plutôt bien placée, même si la production ultra confidentielle la réserve surtout aux fans de la première heure. C'est le genre de petit objet attachant qu'on a envie de voir tenir dans le temps.
Une collaboration entre la France et Pittsburgh
L'idée de Playtiles reste la même depuis le début. Il s'agit d'un petit boîtier sans aucune électronique qui se plaque sur l'écran tactile grâce à un système d'adhérence inspiré des pattes de gecko, sans colle, et dont les boutons transmettent mécaniquement la pression au tactile. De son côté, Mega Cat Studios est un studio installé à Pittsburgh qui s'est fait une spécialité des jeux néo-rétro, pensés comme s'ils sortaient d'une console 8 ou 16 bits. Les deux se sont donc trouvés pour transformer votre téléphone en petite console à l'ancienne, avec un objet vendu 25 euros et une campagne ouverte jusqu'au 18 septembre.
Une manette thématisée et sept jeux maison
Concrètement, la collection réunit une manette quatre boutons habillée aux illustrations de Mega Cat, avec une croix directionnelle classique, le tout pour un poids plume de six à huit grammes et une épaisseur de deux millimètres à peine. Elle est dessinée et fabriquée en Europe, et il suffit de scanner un QR code au dos pour lancer les jeux, connecté ou non à internet. Tout passe ensuite par PlaytilesOS, l'application maison qui range votre ludothèque et garde vos succès comme vos manuels numériques sous la main. Sept jeux du catalogue Mega Cat accompagnent la manette, de Little Medusa à Kudzu en passant par Coffee Crisis, tous taillés dans la veine 8 et 16 bits.
Un objet de collectionneur avant tout
Il faut quand même garder la tête froide sur la portée de l'opération. La série est produite en toute petite quantité, une cinquantaine d'exemplaires à peine, ce qui la classe du côté de l'objet de collection bien plus que du produit grand public. Et l'expérience repose beaucoup sur le confort de ces boutons posés sur une vitre, un terrain où ce type d'accessoire doit encore prouver qu'il tient la distance. Il n'empêche, l'idée d'un rétro nomade sans devoir trimballer une vraie console portable a de quoi séduire.
On en dit quoi ?
L'idée de coller une manette sur son téléphone pour ressortir de vieux jeux garde un charme fou, et le mariage avec un studio néo-rétro comme Mega Cat tombe sous le sens. À 25 euros, avec sept jeux inclus, la collection est plutôt bien placée, même si la production ultra confidentielle la réserve surtout aux fans de la première heure. C'est le genre de petit objet attachant qu'on a envie de voir tenir dans le temps.